Tiina Ruotsalan kolumni: Tupakkako kaiken pahan alku ja juuri?

Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt. Sen sijaan nuorten nuuskaaminen on lisääntynyt selvästi 2000-luvulla, vaikka tupakkatuotteiden kokonaiskäyttö on vähentynyt tupakoinnin vähenemisen myötä. Valitettavasti nuuskan rinnalla nuorten huumeiden ja lääkkeiden käyttö on lisääntynyt.

Pohjanmaan poliisin mediatilaisuudessa todettiin, että poliisi törmää työssään yhä nuorempiin huumeiden käyttäjiin. Myös nuorten osuus huumekuolemissa kasvaa kokoajan. THL toivoo, että poliisin ja hätäkeskuksen havaitsemiin ongelmiin puututtaisiin.

Poliisi on poliisi ja tekee työtään. Kun vastaan tulee nuori huumeiden käyttäjä, ollaan jo myöhässä.

Tilaisuudessa puhuttiin tästä ajasta, jossa aikuiset antavat nuorille ristiriitaista signaalia. Tupakasta pyritään eroon vuoteen 2030 mennessä ja nuuskanhaulle tulee nollatoleranssi. Samaan aikaan vaaditaan viiniä ruokakauppoihin ja kannabis pitäisi laillistaa.

Tupakkako tässä on kaikista suurin uhkakuva maamme nuorisolle? Tarjoammeko nuorille röökin sijaan malliksi kannabiksen pössyttelyä kun ei enää nuuskamälliäkään saa huulen alle tunkea?

Kun vauhtiin päästiin, nousi esille myös huumausaineiden ympärillä pyörivän bisneksen ihannointi. Poliisi on nähnyt, miten nuoret luulevat huumeiden käytön olevan luksuselämää, upeita autoja ja ulkomaanmatkoja, vaikka se on kaikkea muuta.

Ennen sitä saattoi jälkikasvulle näyttää printtilehdestä palstan uutista, että näin on diilerin polvilumpiot murskattu tai unohdettu tämä metsän puuhun nippusiteillä köytettynä. Kun marjastaja vihdoin onnettoman löytää, on elämä paennut sidotusta jo ajat sitten.

Poliisin mukaan tuo maailma on edelleen olemassa, mutta kukapa nyt sellaisella haluaisi mieltään pahoittaa. Kirjoitetaan mieluummin törkeistä huumerikoksista yhteensä 13 vuoden maksimirangaistukseen tuomitun miehen hulppeasta elämästä ennen vankilanporttien sulkeutumista. Jutun kuvituksessa syytetty istuu hilpeissä tunnelmissa ravintolaillallisella yhdessä Bandidos-rikollisjärjestön Tukholman-presidentin kanssa. Mies näyttää elävän leveää elämää oikeusjutusta ja miljoonien eurojen omaisuustakavarikoista huolimatta.

Nykyajan nuoret tietävät poliisiakin paremmin, mistä huumeensa hankkivat. Somemaailma on tehokas niin hyvässä kuin pahassa. Välillä tuntuu, että isolla osalla aikuisistakin alkavat hyvän elämän koordinaatit olla hukassa.