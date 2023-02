OX2:n liiketoiminnanjohtaja vastaa Peter Östmanille: Merituulivoima etenee riittävän nopeasti vain talousvyöhykkeellä

Kansanedustaja Peter Östman (kd.) otti 24.2. mielipidepalstalla kantaa merituulivoimaan. Östmanin mukaan merituulivoimaa kehittävät yhtiöt kuten OX2 keskittävät hankkeitaan Suomen talousvyöhykkeelle välttääkseen kiinteistöveroa.

Tämä ei pidä paikkaansa. OX2 täysin ymmärtää, että Suomen valtiolla on aina mahdollisuus käyttää verotusoikeuttaan alueillaan oleviin rakenteisiin, myös talousvyöhykkeellä.

Suomen aluevesillä on suotuisammat rakentamisolosuhteet ja ne kiinnostavat myös esimerkiksi OX2:ta. Metsähallituksen nykyisen monopoliaseman vuoksi aluevesille ei ole kuitenkaan mahdollista päästä kehittämään tuulivoimaa riittävästi ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tarpeeksi nopeasti. Metsähallituksen huutokauppamalli on osoittautunut Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden, teollisuuden ja yhteiskunnan sähköntarpeen ja uusiutuvaa energiaa edistävien yritysten kannalta liian hitaaksi mekanismiksi kehittää ja rakentaa merituulivoimaa.

Vaikka talousvyöhykkeelle on paljon kalliimpaa rakentaa tuulivoimaa, kiinnostaa se koska siellä teollisen mittavan merituulivoiman rakentaminen on ylipäänsä mahdollista ja kannattavaa. Siksi talousvyöhykkeellä on melkein kymmenen hanketta – pelkästään OX2:lla kolme ja lisäksi OX2:lla kaksi hanketta Ahvenanmaalla. Aluevesillä sitävastoin on tällä hetkellä yhteensä vain kaksi aktiivista tuulivoimahanketta.

Nykyisen geopoliittisen tilanteen ja yhteiskunnan toimintojen sähköistymisen johdosta merituulivoimaa on kehitteillä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti ennen näkemättömän paljon. Mikäli Suomi aikoo pärjätä tässä kansainvälisessä kilpailussa, tulisi käyttää kaikki mahdolliset keinot luodaksemme mahdollisimman houkutteleva ja ennakoitava toimintaympäristö merituulivoimalle. Siihen kuuluu myös merituulivoiman edistäminen talousvyöhykkeellä.

Janne Lamberg

liiketoimintajohtaja

OX2

