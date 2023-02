Pääkirjoitus: Muutamalla sanalla muutos metsästyslakiin – Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on harkiten hyväksyttävä

Kannanhoidollisista susiluvista hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten myötä susia on kaadettu viime vuosina hyvin vähän.

Esimerkiksi viime vuonna heinäkuussa Kannuksessa myönnettiin vahinkoperusteinen sudenkaatolupa. Kesän aikana sudet tappoivat useaan otteeseen paikkakunnalla kymmeniä lampaita ja lopulta metsästysseurat kaatoivat nuoren naarassuden jahdin viime hetkillä elokuussa. Lupaa haettiin Riistakeskukselta kolmelle sudelle, yksi saatiin ja yksi kaadettiin.

Eduskunnassa maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi torstaina muutoksen kannanhoidollista metsästystä koskevaan metsästyslain pykälään. Lakimuutos lähti liikkeelle metsästäjien ja maataloustuottajien eri liittojen kansalaisaloitteesta ja lopulta asiasta päättää eduskunta. Tavoitteena kuitenkin on suurpetojen, eli lähinnä susien, kannanhoidolliseen metsästykseen liittyvien poikkeuslupien myöntäminen.

Kannuksen susi kaadettiin vahinkoperusteisesti, ja tästä luvasta ei tehty valitusta. Sen sijaan kannanhoidollisia sudenkaatolupia on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan hyväksymässä muutoksessa tulee vain pieni, mutta ratkaiseva lisäys. Kannanhoidollinen metsästys on lain mukaan sallittavissa, jos siitä ei ole haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämiselle tai sen saavuttamiselle. Viimeiset kolme sanaa ovat lisäystä.

Voi vain toivoa, että kannanhoidollisen metsästyksen valituskierre saadaan lakimuutoksella katkaistua. Yksi tärkeä tavoite kannanhoidollisella metsästyksellä on, että sudet tietävät karttaa ihmisasutusta. Luonnonvarakeskuksen edellinen arvio on maaliskuulta 2022 ja silloin arvioitiin Suomessa elävän korkeintaan 290 sutta. Ruotsissa susikannan koko on 460 yksilöä ja tänä vuonna kaatolupia myönnettiin aiempaa suurempi määrä, 75 kappaletta. Myös Ruotsissa susiluvista on valitettu, mutta valitukset ovat oikeudessa kaatuneet.

Metsästys harrastuksena on olennaisesti paljon muutakin kuin sudenmetsästystä, eikä susipassissa istuminen saa ketään harrastusta aloittamaan. Koiraharrastus sen sijaan on tuonut lajin pariin paljon uusia harrastajia, mutta susien tappamat metsästyskoirat vihastuttavat harrastajia. Kukaan ei myöskään halua nähdä oman tontin nurkalla sutta saatika kymmeniä lampaita kuolleena pellolla.

