Pääkirjoitus: Hiihtoloman ajankohta ei herätä tunteita – Ensimmäiset koululaiset lomailevat nyt

Koululaiset ovat Suomessa viettäneet hiihtolomaa sovituilla alueilla ja viikoilla 30-luvulta lähtien. Alkuun ajatuksena on ollut juurikin hiihtämiseen keskittyvä loma ja hengähdyshetki lopulle lukukautta.

Hiihtoloman ajankohta opettaa koululaisille jo varhain viikkojen numerot, sillä porrastetusti vietettävän loman ajankohta on joko viikoilla 8, 9 tai 10. Keskipohjanmaan vaikutusalueella ensimmäiset koululaiset ovat nyt aloittaneet lomansa.

Sinänsä loman ajankohta on käypä lähilomalle. Helmi-maaliskuun taitteessa hiihtoon on hyvät mahdollisuudet Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, missä hanget lupailevat jo kevättä. Sen sijaan Lapin laskettelukeskuksissa on usein hyvinkin hyytävää.

Hiihtoloma Lapissa on usein vain hyväosaisten etu. Samoin toisena sesonkina pääsiäisen molemmin puolin. Siksi hiihtoloman ajankohta nykyisillä viikoilla on aivan ajatellulla paikalla.