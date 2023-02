Käärijä voitti UMK:n ylivoimaisesti ja edustaa Suomea Euroviisuissa – "Mä meen voittaan sen kisan"

Turku

Ylen Uuden musiikin kilpailun (UMK) voitti lauantai-iltana Käärijä kappaleella Cha Cha Cha. Artisti edustaa Suomea tulevissa Euroviisuissa Liverpoolissa toukokuussa.

Käärijä lietsoi raivokkaan energisellä esityksellään Turun Logomon yleisön juhlimaan ja keräsi suurimman pistepotin sekä yleisöltä että kansainvälisiltä raadeilta. Yleisöäänten painoarvo oli 75 prosenttia.

Käärijän ylivoimainen pistesaalis oli lopulta 539 pistettä. Toiseksi sijoittui Portion Boys 152 pisteellä ja kolmanneksi Keira 133 pisteellä. Finaalissa kilpailivat myös Robin Packalen, Kuumaa, Lxandra ja Benjamin.

Tavoitteena saada ihmiset vapautumaan

Lehdistötilaisuuteen murskavoiton jälkeen saapui häkeltyneen ja liikuttuneenkin oloinen artisti.

– Mulle ei ole elämässä ikinä tapahtunut mitään sellaista asiaa, että oikeasti luulen että se on unta. Tämä on asia mistä luulen, että tämä on unta, artisti kuvaili tuntemuksiaan medialle.

Hän arvioi pystyneensä pyyhkimään päänsä sisältä ajatuksen ennakkosuosikin asemasta.

– Keskityin aika paljon vain omaan tekemiseen.

Käärijältä kysyttiin myös, minkä hän itse arvelee olevan ylivoimaisen voittonsa salaisuus.

– Ehkä siinä on se, että mun mielestä UMK:ssa ei ole koskaan nähty tämänkaltaista biisiä tai esitystä. Tässä ehkä huomattiin se, että vaikka et ole taitavin laulaja tai räppäri, voit silti päästä pitkälle, artisti pohdiskeli.

Isä Mikko, veli Mikke ja äiti Arja Pöyhönen juhlivat Jere Pöyhösen eli Käärijän UMK23-finaalin voittoa Logomossa Turussa Antti Hämäläinen

Lehdistötilaisuudessa ennen finaalia Käärijä eli Jere Pöyhönen kertoi halunneensa saada Cha Cha Cha -kappaleella ihmiset vapautumaan.

– Olen ollut aina sellainen tyyppi, että en ole tarvinnut alkoholia juuri lainkaan siihen, että lähden tanssilattialle tai keikkalavoilla otan paidan pois ja alan riehumaan. Tuolla biisillä haluaisin välittää ihmisille sen, että olkaa vain mitä olette ja menkää rohkeasti tanssimaan ja tekemään omia juttuja.

Itsevarmana kohti viisuja

Voittoiltaansa Käärijä aikoi jatkaa ainakin lähimpien ihmisten kanssa juhlien.

Artisti suunnitteli ottavansa muutaman päivän levon ennen sen pohtimista, tehdäänkö lavaesitykseen muutoksia ennen Euroviisuja. Viisuihin Käärijä suuntaa itsevarmana.

– Mä meen voittaan sen kisan, artisti vastasi kysymykseen siitä, miten hän arvioi voittomahdollisuuksiaan suomen kielellä.

Euroviisut kisataan toukokuussa Britannian Liverpoolissa, sillä viime vuoden voittajamaassa Ukrainassa kisaa ei voida Venäjän hyökkäyssodan vuoksi järjestää. Isäntämaaksi valikoitui toiseksi sijoittunut Britannia.

Käärijä kilpailee Suomen edustajana Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 9. toukokuuta. Toinen semifinaali käydään torstaina 11. toukokuuta ja finaali lauantaina 13. toukokuuta.

