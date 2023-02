Lännen Marin hyvästeli Putinin, Kiinan "rauhanehdotus" on Kiinan kanta ja lähteekö Zelenskyi toiselle kaudelle – Viisi pointtia Ukrainan tuoreimmista



Kuka tai ketkä ovat Vladimir Putin, keillä on tämän bunkkeriin pääsy, ja kuinka fyysisesti sairas ja yksinäinen Venäjän vaihtoehdoton presidentti yli 23 vuoden ajalta lopulta on? Putin-kysymys on varsin monitahoinen, sillä esimerkiksi Ukrainan sotilastiedustelun päällikön, kenraali Kyrylo Budanovin tuoreen haastattelun mukaan hänelläkin on tiedossaan "vähintään kolme Putinia".