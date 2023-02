Lauantai-iltana Uuden musiikin kilpailussa valittiin Suomen euroviisuedustaja. Nivalalaiset juuret omaava Käärijä, eli Jere Pöyhönen, matkustaa toukokuussa Liverpooliin suurelle areenalle esiintymään. Käärijän esitys nähdään semifinaalissa 9. toukokuuta.

Suomenkieliset kappaleet ovat olleet viisuissa harvinaisuuksia. Suomeksi viisuissa on laulettu viimeksi vuonna 2015, jolloin Pertti Kurikan nimipäivät edusti Suomea kappaleella Aina mun pitää. Sitä ennen suomenkieltä on nähty vain kahdesti 2000-luvulla. Kappaleen kieli ei Euroviisuissa ole tärkeä, sillä keskiössä on lavashow. UMK-finaalissa nähty Käärijän bilebiisi oli poikkeuksellisen reipas ja vetoaa varmasti viisukansaan.

Kymmenen vuoden ajan tehty UMK-kilpailu on noussut yhä suositummaksi. Katsojat ovat löytäneet kilpailun ja se näkyi lauantai-iltana television ääreen kerääntyneiden suomalaisten määrässä. UMK-finaalia katsoi 2,1 miljoonaa suomalaista. Vertailun vuoksi Linnan juhlien katsojamäärä joulukuussa oli 2,9 miljoonaa.

Kasvanut kiinnostus viisuihin ja UMK-kilpailuun kertoo tarpeestamme olla osa yhteisöä. Tästä tarpeesta mallia näyttää Jere Pöyhösen sukulaisten kannattajajoukko keltaisine fanipaitoineen.