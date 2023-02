Ensi kesänä Keskipohjanmaan vaikutusalueella on yhdeksän maan laajuisesti kiinnostavaa festivaalia ja kulttuuritapahtumaa. Näiden esiintyjät ovat pitkälti lukkoon lyötyjä ja vielä viimeisiä paikkoja täytetään.

Viime kesänä Finland Festivalsin alle kuuluville jäsenfestivaaleille myytiin lähes 430 000 lippua. Määrä oli hiukan koronaa edeltävää kesää 2019 alhaisempi, jolloin lippuja myytiin lähes 700 000 kappaletta.

Festivaalijärjestöön kuuluu vuosikymmeniä järjestettyjä taide- ja kulttuurifestivaalit, esimerkiksi Kaustinen Folk Music Festival ja Haapavesi Folk. Jäsenfestivaaleja ja siten mukana kävijämäärälaskuissa eivät siis ole mukana Kokkolan Viinijuhlat tai Sun Pampas.

Tuleva kesä näyttää, palaavatko kävijämäärät koronaa edeltäviin lukuihin. Kotisohvan striimeihin tottunut yleisö kaipaa kuitenkin live-esityksiä, vaan ei vessajonoja.

Päätös lipun ostamisesta syntyy helposti kiinnostavan tähden myötä, mutta tapahtuman sopiva ajankohta, hyvä maine ja sujuvat järjestelyt ovat ostopäätöksessä merkitseviä. Ostovoimaiset kävijät eivät ole niitä, jotka haluavat viikonlopuksi telttamajoitukseen.

Suuremmissa yleisötapahtumissa on viime vuosina kinnitetty huomiota yhä enemmän yleisön viihtyvyyteen. Väistämättä festivaaleilla on aina jonoja, mutta sujuva sisäänpääsy on ensimmäinen tapahtuman käyntikortti. Siistit bjamajat ja kiinnostavat ruokakojut ovat myös tärkeitä.

Kokkolan tapahtumapuistossa asfalttikentällä järjestetyillä festivaaleilla mudassa möyriminen on minimoitu. Kun tapahtumapaikalla on perusinfra, on jo osa järjestelyistä helpottanut. Kaustisen kansanmusiikkijuhlien festaripuistossa aluetta on vuosikymmenten ajan kehitetty juhlien järjestelyt mielessä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.