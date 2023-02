"Tässähän meillä on lavavalmis artisti" – Ylivieskalainen Kati Saarilampi kajautti jatkoon The Voice of Finlandin Ääni ratkaisee -vaiheesta



Ylivieskalaisen Kati Saarilammen esitys vei jatkoon The Voice of Finlandin Ääni ratkaisee -vaiheesta. Saku Tiainen

Ylivieskalainen Kati Saarilampi lauloi itsensä jatkoon suositun The Voice of Finlandin Ääni ratkaisee -vaiheesta. Saarilampi lauloi The Voice on Finlandin kymmenennessä jaksossa, joka esitettiin Nelosella sunnuntai-iltana.