Pääkirjoitus: Varastimmeko me Kalevalan? – Suomalaiset voivat juhlia kansalliseepostaan, mutta myös soraääniä on syytä kuunnella

Tiistaina on Kalevalan päivä. Päivän perinteisiin kuuluu juhlia suomalaista kulttuuria, kieltä, historiaa, tapoja ja perinteitä. Päivämääräksi on valikoitunut 28. helmikuuta, sillä tuona päivänä vuonna 1835 Elias Lönnrot allekirjoitti Kalevalan – Suomen kansalliseepoksen – ensimmäisen version esipuheen.

Viime vuosina Kalevalan päivän juhlinnan liepeillä on kuulunut voimistuvia soraääniä: Onko suomalaisilla itse asiassa oikeutta Kalevalaan? Elias Lönnrot nimittäin keräsi merkittävimmän osan Kalevalan pohjana käyttämistään kansanrunoista Vienan Karjalasta, nykyisen itärajan takaa, karjalankielisiltä runonlaulajilta. Kärkkäimmät kommentoijat pitävät koko teosta kulttuurisena omimisena, varkautena, jota suomalaisten olisi syytä hävetä.

Keskustelu saattaa tuntua hämmentävältä. Suomessa me ymmärrämme karjalaiset yleensä itäsuomalaisiksi ja luterilaisiksi, suomenkielisiksi Karjalan evakoiksi. Karjala on kuitenkin myös oma kielensä, suomen kielen lähin sukukieli. Sen puhujia kutsutaan usein vähemmistökarjalaisiksi tai ortodoksikarjalaisiksi. Kaikki puhujat eivät tosin ole ortodokseja. Kaiken kaikkiaan karjalan kielen puhujat ovat hyvin moninainen ryhmä, ja itse kielikin jakaantuu useisiin murteisiin, joista osa on varsin lähellä suomen itämurteita, toisissa taas kuuluu voimakkaammin vuosisatainen venäjän kielen vaikutus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomessa puhujia arvioidaan olevan noin 11 000 ja Venäjällä 26 000, mutta arviot ovat hyvin summittaisia. Virallista asemaa karjalan kielellä ei ole sen enempää Suomessa kuin Venäjällä. Suomen puolella vanhoja karjalan kielen puhuma-alueita on ollut Raja-Karjalassa, itäisessä Kainuussa ja Petsamon alueella. Lisäksi karjalankielisiä ihmisiä on muuttanut Suomeen useissa aalloissa niin pakolaisina kuin varsinkin viime vuosikymmeninä työn ja vakaamman yhteiskunnan perässä.

Toisen maailmansodan evakoista on arvioitu noin 50 000 olleen karjalankielisiä. Monet heistä joutuivat pakon edessä suomalaistumaan. Suvaitsematon ympäristö ei antanut mahdollisuutta oman kielen ja kulttuurin siirtämiseen lapsille. Nyt monet karjalaistaustaiset suomalaiset paikkaavatkin perhehistoriassa ammottavaa aukkoa opiskelemalla isovanhempiensa tai isoisovanhempiensa kieltä.

Akatemiatutkija, dosentti Kati Kallio on avannut Kalevala-keskustelun taustoja ja rakentanut kärjistyneeseen keskusteluun ymmärrystä muun muassa tuoreessa blogikirjoituksessa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkosivuilla. Kallio toteaa, että Lönnrot toi esille Kalevalan keskeisten runojen karjalaisuuden, mutta Lönnrotin aikaan karjalan kieltä ei ymmärretty omaksi kielekseen vaan suomen murteeksi, ja itse asiassa koko suomalaisuus ja suomen kieli oli vasta rakentumassa 1800-luvun alkupuolella.

Lönnrotilla ja Kalevalalla oli hyvin keskeinen rooli siinä, että laajalla alueella eläneistä, hyvin erilaisia murteita puhuneista, erilaisia perinteitä vaalineista kansanryhmistä muodostui kansakunta, jolla on yksi yhtenen kirjakieli. Sikäli ei ole lainkaan perusteetonta pitää Kalevalaa Suomen kansalliseepoksena ja juhlia tänään suomalaista kulttuuria.

Mutta samalla on syytä kuulla myös vakavasti uhanalaisen karjalan kielen puhujia. Iso osa Kalevalaan päätyneestä kansanrunoudesta on ikivanhaa, suomensukuisten kansojen, myös siis meidän nykysuomalaisten, yhteistä kulttuuriperimää. Mutta se säilyi nykypäivään Karjalan laulumailla, karjalankielisten runonlaulajien ansioista. Kalevala on suomalainen ja karjalainen kansalliseepos.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.