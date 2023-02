Ulla-Riitta Harjun mielipidekirjoitus: Onko tarkoitus osoittaa, että laboratoriota ei Toholammilla tarvita?

Aluevaltuusto käsitteli strategiaansa 20. 2. 2023. Kun strategiassa puhutaan terveysasemista ja terveyspisteistä, olisi ollut mielestäni hyvä selittää, mitä palveluja terveysasema ja -pisteet pitävät sisällään.

Meillä Toholammilla on vielä ainakin toistaiseksi terveysasema. Jos puhutaan terveysasemasta, sieltä tulee mielestäni löytyä lääkäripalvelut, laboratorion näytteenotto, hoitajan vastaanotto sekä neuvola.

Toholammin laboratorio on ollut auki neljänä päivänä viikossa. Nyt toimintaa on supistettu, ja laboratorio on auki vain kahtena päivänä viikossa. Tästä on minulle tullut runsaasti palautetta. Tätä ei ole tehty asiakkaan tai potilaan edun mukaisesti.

Kahden päivän aukiololla käyntiprosentit jäävät alhaiseksi. Onko siis tarkoitus osoittaa statistiikan, tilaston perusteella, että tätä palvelua ei Toholammilla tarvita?

Ymmärrän hyvin, ettei jokaista terveyspalvelua pystytä jokaisessa kunnassa tarjoamaan, mutta eikö laboratoriopalvelut ole yksi tärkeimpiä terveyspalveluita, joita jokainen meistä jossain vaiheessa tarvitsee?

Ulla-Riitta Harju

kunnanvaltuutettu

aluevaltuuston jäsen (sd.)

Toholampi