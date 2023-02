Ulpu Keräsen mielipidekirjoitus: Yksi, kaksi, aja! – Ravikeskus tuo elinvoimaa, luo vetovoimaa ja antaa yrittäjille sekä harrastajille pitovoimaa

Eduskuntavaalit

Saavun Kaustisen raviradan aidan viereen, suljen silmät ja palaan hetkeksi muistoissa taaksepäin.

Mummu pakkaa minulle, serkkutytölle ja tutalle eväät, seikkailu alkaa kohti Kaustisen raveja ja siellä ollaan koko päivä.

Tuta ajaa tottuneesti auton samaan paikkaan, lähelle aitaa. Serkkutytön kanssa suunnataan juoksujalkaa varikkoalueelle, jossa saatiin kauempaa ihailla hevosia. Joskus joku omistaja lupasi tulla lähemmäksi ja saimme koskea sametinpehmeää turpaa.

Siitä valjasautoon ihailemaan tarjontaa sekä nopeasti lähdön alkaessa aidan varteen katsomaan omaa suosikkia.

Raviohjelmaa seurailtiin tarkasti ja sieltä valittiin oma suosikki. Joskus kävimme pelaamassa 5 markalla sijoitusta ja jännättiin kuinka suosikki pärjää.

Välillä takaisin tutan luokse ilmoittautumaan ja takaisin totohalliin. Parhaimmillaan meitä lapsia oli useita leikkipaikalla ja aika sai siivet. Ei ollut väliä asuinpaikalla, vaan seikkailuleikki kiipeilytelineen ympärillä sai kaikki olemaan yhtä.

Kasvan lapsesta nuoreksi, ja aina se sama kaava toistuu. Mummu tekee eväät ja seikkailu alkaa. Nyt valitaan kaapista tarkkaan vaatteita, ehkä itselle ne ravit sai erilaisen merkityksen ja sinne lähdettiin tapaamaan tuttuja ja taidettiin vaihtaa joskus puhelinnumeroita jonkun kivan tuttavuuden kanssa. Se oli yksi tärkeistä paikoista tavata muita nuoria ja nähdä samanhenkisiä ihmisiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nyt mummu pakkaa edelleen tutalle eväät mutta pääsen harvemmin mukaan. Netti on muuttanut mahdollisuuksia seurata raveja kotisohvalta.

Olen itse kasvanut aikuiseksi, mutta Nikulan ravirata on jättänyt tärkeän leiman omaan sydämeen. En todellakaan ole ainoa.

Palaan takaisin tähän hetkeen. Katson aidan vieressä rataa ja olen surullinen siitä, että talviraveja oltaisiin lopettamassa Kaustiselta.

Meillä on hieno raviopisto, joka on monelle tärkeä opiskelupaikka. Meillä on Pohjanmaan alueella paljon raviharrastajia sekä alan ammattilaisia. Ravikeskus tuo alueelle elinvoimaa, luo vetovoimaa ja antaa yrittäjille sekä harrastajille pitovoimaa.

Ymmärrän, että kaikki asiat kuuluu laskea euroissa ja mikä on sen vaikuttavuus. Haluan kuitenkin nähdä tämän paljon suurempana kokonaisuutena kuin eurot. Pidetään huolta, että Kaustisella ravataan vielä monena talvena, ja joku uusi pieni ihminen saa uusia muistoja oman isovanhemman kanssa Kaustisen raveista.

Pidetään yhdessä kiinni elinvoimaisesta maaseudusta.

Ulpu Keränen

kansanedustajaehdokas (ps.)

Kokkola