Shirin Namiqin mielipidekirjoitus: Ilmastoruokaohjelman keskiössä pitäisi olla ruokahävikki, ei lihansyönnin vähentäminen

Suomalaisten lihansyönnin vähentäminen hiertää hallitusta, ja puoluejohtajat kinastelevat vaalitenteissä kasvisruoan edistämisestä. Ilmastoruokaohjelmaa pitää lähteä rakentamaan niin, että se on lähellä arkeamme ja sujahtaa käyttöön helposti. Pieniä mutta tehokkaita tekoja.

Olin reilu vuosi sitten opettajan sijaisena lähialueella ja muistelen ihmetelleeni, miten vähän lapset ottivat ruokaa – oli se sitten liha- tai kasvisruokaa. Näkkäriä ja maitoa meni mukavasti, mutta itse lämmintä ruokaa kovin maltillisesti.

Hävikin vähentäminen pitäisi olla ilmastoruokaohjelman keskiössä. Päästöjen lisäksi, ruokahävikillä on suuret taloudelliset vaikutukset. Koulujen ruokahävikistä (noin 18 % tarjotusta ruoasta) on arvioitu aiheutuvan päivittäin noin 130 000 euron kustannukset, jotka vastaavat vuositasolla noin 25 miljoonaa euroa. Arvio on todennäköisesti alakanttiin, koska se ei sisällä ruoanvalmistukseen, palkkoihin tai kuljetuksiin menneitä kuluja.

Eli vuositasolla voisimme käyttää yli 25 miljoonaa lisää euroja opetukseen jäteastioiden sijaan!

Tutkimusten perusteella kouluissa ruokahävikki on keskimäärin 20 %, josta paljon on kasvisruokaa, kun taas kotitalouksissa sama luku on noin 6 %. Koulukeittiöiden ruokahävikki aiheuttaa vuodessa suurin piirtein saman verran päästöjä kuin 70 000 henkilöautoa.

Suunnitelmallisuutta ja ruoanvalmistustapoja pitäisi miettiä uudestaan: niin ettei ruokaa yli valmisteta liikaa, vaan tehdä sen mukaan kuin sitä menee. Tähän auttaa se, että tutkitaan ruokamenekin tilastoja vuosien varrelta niin, että menekkiä voidaan ennakoida tarkemmin. Johdetaan tätäkin datalla.

Hyvänmakuinen, vaihteleva ja laadukas kotiruoka on yksi tapa vähentää ruokahävikkiä. Otetaan tässä huomioon lasten ja nuorten tottumukset. Kotimaisia raaka-aineita pitäisi suosia enemmän, esim. ulkomainen riisi korvattaisiin kotimaisilla perunoilla – näin saisimme lisättyä myös lähituotantoa.

Se, vähennetäänkö lihasyömistä, ei mielestäni ole tärkein kysymys vaan se, miten varmistetaan, että ruoka – oli se sitten lihaa tai kasvista – ei päädy roskiin. Vastuullisuus ja keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei mielestäni tarkoita leikkauksia tai investointeja vaan maalaisjärkeä ja suunnitelmallisuutta.

Shirin Namiq

meijeriyrittäjä ja kansainvälinen avustustyöntekijä

kansanedustajaehdokas (vihr.)

Kurikka