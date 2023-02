Tuija Leivo-Rintakorven mielipidekirjoitus: Sote uudistuisi uusien käyttäjäystävällisten digipalveluiden myötä

Eduskuntavaalit

Johanna Sipola nosti tärkeän kysymyksen keskusteluun (KP 28.2.) mielipideosastolla: Koska soten tosiasiallinen uudistaminen alkaa?Omalta osaltani aluevaltuutettuna olen asiaa vauhdittanut tekemällä 20.2.2023 valtuustoaloitteen Terveydenhuollon digitaalisen asiointialustan käyttöönotosta.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelustrategia nojaa vahvasti digi- ja etäpalveluihin, joka on yksi asiointikanava muiden joukossa. Huom! Nyt ja tulevaisuudessa on olemassa edelleenkin perinteisiä asiointimahdollisuuksia. Valtuustoaloitteeni tavoitteena on kannustaa hyvinvointialuettamme siirtymään digiloikasta tuottavuusloikkaan uusien mahdollisuuksien myötä.

Mielestäni keskipohjalaiset ansaitsevat helppokäyttöisen sähköisen asiointialustan terveydestään huolehtimiseen. Tänä päivänä markkinoilta löytyy valmiita digipalvelualustoja terveydenhuollon käyttöön. Palveluntoimittajilla on digitaalisten palvelujen tuottamiseen leveämmät hartiat kuin yksittäisellä hyvinvointialueella omana palveluna rakennetut digipalvelut. Tänä päivänä digipalvelujen kehittäminen ja ylläpito vaatii monipuolista alansa it-osaamista ja toimintavarmuutta.

DigiSoiteen on koottu valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset palvelut. Tulemme siihen kohtaan, joka sieltä puuttuu. Helppokäyttöinen asiointialusta, jonka kautta asiakas voi asioida joustavasti, nopeasti ja tietoturvallisesti ammattilaisen kanssa.

Itselläni on kokemusta työterveydestä, jossa käytetään em. kaltaista asiointialustaa. Asioidessani Vetelin apteekissa huomasin, että resepti pitää uudistaa. Mobiilisovelluksella asia hoitui viidessä minuutissa. Valtava ajan säästö ja ilmastoystävällinen tapa, kun minun ei tarvinnut diesel-polttovoimaa täräyttää käyntiin ja ajaa Kokkolaan seuraavana päivänä reseptiä uusimaan. Toki kaikkia reseptejä ei uusita näkemättä potilasta.

Palveluun liittyy myös muitakin hyötyjä ja tiedolla johtamisen näkökulmia. Merkit eivät riitä niiden läpikäyntiin.

Valtuustoaloitteeni voi olla liian kunniahimoinen tälle valtuustokaudelle toteuttavaksi. Toivon kuitenkin laajempaa keskustelua minkälaisia asiointikanavia valitaan sekä perusteellista viranhaltijoiden selvitystyötä etenemispolusta. Olemmeko valmiita olemaan vuosikymmenet jäykkien järjestelmien vankina?

Tuija Leivo-Rintakorpi

erityisasiantuntija, it-projektipäällikkö,

aluevaltuutettu, kansanedustajaehdokas (kesk.)

Veteli