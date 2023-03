Sari Innasen mielipidekirjoitus: Omaishoidon tuen verotus on poistettava

Eduskuntavaalit

Omaishoito vapauttaa valtavan määrän julkisia varoja ja palvelukapasiteettia. Suomessa on 350 000 pääasiallista omaishoitajaa, mutta omaishoidontukea saavia omaishoitajia on näistä vain noin 44 000 henkeä. Heidän työnsä arvo on sosiaali- ja terveysministeriön raportin mukaan vuosittain noin 1,7 miljardia euroa.

Omaishoidon tukea maksetaan kuukausittain keskimäärin 440 euroa. Jokainen voi todeta yksinkertaisella laskutoimituksella, että tuen määrä ei ole suhteessa yhteiskunnan siitä saamaan hyötyyn, ja kaikkiaankin tuki on liian pieni työn määrään nähden.

Ensimmäinen keino on omaishoidontuen verotuksen poistaminen kokonaan. Jatkossa on arvioitava tuen määrä ja myös kriteerit asialliselle tasolle.

Omaishoitajana toimimisen edellytysten ja jaksamisen kannalta asiallisen korvauksen lisäksi on varmistettava vapaapäivät jokaiselle omaishoitajalle ja tarjottava jokaiselle sopiva hoitomuoto vapaapäivien ajaksi.

Muistisairaille jatkuvuus on oleellinen osa arjen hallintaa, ja siksi kotiin järjestettyä hoitoa vapaapäivien ajaksi on järjestettävä kaikille, joille se on paras ratkaisu.

Sari Innanen

lakimies, opettaja

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Kokkola