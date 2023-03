Jorma Malisen mielipidekirjoitus susista ja muista eläimistä: "Järkeä luonnonsuojeluun, niin valtion ei tarvitse korvata lähes mitään vahinkoja"

Eduskuntavaalit

Pohjanmaan rannikolla tunteet ovat kuumana susiongelman vuoksi. Useilla paikkakunnilla ovat koirat ja lampaat joutuneet susien raatelemaksi, ja kaatolupien saaminen on edelleen kiven alla.

Ruotsinkielisessä lehdistössä on kyselty eri puolueiden kantoja asiaan. Perussuomalaisilla ei ole vaikeuksia vastata kysymykseen, koska olemme jo pitkään vaatineet kannanhoidollisen metsästystä.

Käytännöt häirikkösusien kaatamiseksi on saatava nopeasti uudistettua, että ei joka kerta tarvitse arpoa päivä- ja viikkokausia kysymystä, mitä tehdään eläimelle, joka kiertelee asumusten nurkissa ja aiheuttaa pelkoa.

Samaan pakettiin on saatava hylkeen ja merimetson kannanhoidollinen metsästys. Hallitus on puhunut kotimaisen kalan puolesta, mutta samalla on tehnyt mahdottomaksi kalastamisen, koska hylkeet repivät pyydykset ja kalat ja merimetsot kalastavat rannikon tyhjäksi.

Mustavarikset ovat perunanviljelijöille viheliäinen lintu, joka tuhatpäisinä laumoina noukkivat perunapenkistä hehtaarikaupalla siemeniä lyhyessä ajassa. Mustavaristen yhteisöjä täytyy kurittaa.

Valkoposkihanhi on saatava riistalinnuksi ja metsästettäväksi ja liha on sallittava syötäväksi. Vihreiden ympäristöministeri Mikkonen toki myönsi taannoin ampumislupia, mutta siten, että lihaa ei saanut syödä. Tämä kuvastaa enemmän kuin tuhat sanaa vihreiden irtaantumisesta täydellisesti reaalimaailmasta.

Usein puhutaan siitä, että valtio korvaa vahingot, joita rauhoitettu eläin aiheuttaa, mutta vähäiset korvaukset eivät likimainkaan korvaa aiheutettuja vahinkoja, eikä valtion aina pidä olla massi auki, kun jokin politiikassa menee pieleen. Järkeä luonnonsuojeluun, niin valtion ei tarvitse korvata lähes mitään vahinkoja.

Olen itse luomuviljelijä ja omistan metsästyskortin. En ole kuitenkaan ampunut riistaa ainakaan 30 vuoteen, mutta kun eläimet alkavat käydä elinkeinolle rasitteeksi, täytyy toimia.

Jorma Malinen

kansanedustajaehdokas (ps.)

Uusikaarlepyy