Pirkko Högkulla muistelee luontoäidin tekemiä valintoja: Kun enää yksi sydän lyö

Raskaus, synnytys ja äidiksi tulo ovat naiselle elämää suurempia tapahtumia, joista jutellaan vuosikymmentenkin jälkeen. Vielä näin moninkertaisena mumminakin ne löytyvät muistojen sopukoista yllättävän tuoreina, tarvitsee vain vähän pyyhkäistä pölyjä elämänkaarelta. Seuraavaksi sitä jo kaihomielin muistelee kuinka kaikki oli vielä edessä ja kuinka nopeasti tuo kaikki onkaan ohi.

Odotus oli ihanimmillaan onnellista, ihmeellistä ja voimaannuttavaa. Ja se tajunnan räjäyttänyt hetki kun raskaus varmistui. Kaksi viivaa testissä sai perhoset lentelemään vatsassa pienen ihmeen seurana. Tuntui että ruutia riittäisi koko maailman rakentamiseen ja suojeluvaisto heräsi kuin leijonaemossa; minä suojelen sinua kaikelta. Se oli liikaa luvattu, sillä maailmaan tulosta välillä toisin päättäneelle luontoäidille en voinut mitään.

Kamalinta oli epävarmuus keskenmenon pelossa. Omalla kohdallani kysymys kuului, pystyykö leikattu kohtu ylipäätään tarjoamaan pikkuiselle turvaisan kasvupaikan ja tien elämään. Ei pystynyt jokaisella kerralla. Raskauksia päättyi varhaisessa vaiheessa, silti murheellisesti. Nainen on henkisesti kovin yksin kun raskaus päättyy kesken kaiken ennen kuin on kunnolla alkanutkaan, vaikka ymmärrystä ja olkapäätä on tarjolla ja menetys on yhteinen.

Järjettömään tapahtumaan piti ottaa järjen näkökulma kun sydämellä sitä ei pystynyt ymmärtämään; luottaa luontoäidin tekemään valintaan, että jostain merkillisestä syystä se olisi armollisin. Luottamus joutui kovalle koetukselle viimeisessä raskaudessa.

Odotimme kaksosia, joista toinen jäi yllättäen enkelivauvaksi raskauden puolivälissä. Sydänääniä on enää yksi, muistan lääkärin todenneen ultraäänitutkimuksen alussa. Huone horjahti, päässä löi tyhjää; voihan sydämen käynnistää. Lääkäri pudisteli päätään. Sanoitin käsittämättömän ajatuksen: sittenhän vauva on kuollut. Lääkäri nyökkäsi. Ensireaktio oli, että äkkiä pois mahasta - ei minusta olisi kantamaan elämää ja kuolemaa samalla kertaa. Ensireaktiona olo tuntui paitsi pahalta, myös jotenkin likaiselta kun elävän vauvan vieressä makaa kuollut vauva. Muistan lääkärin kuvauksen miten "sikiö muumioituu rusinaksi" ennen kuin olisi aika synnyttää loppuvuodesta, suunnitellusti keisarinleikkauksella tälläkin kertaa.

Tragedian onnellisena vastapainona kolme pientä lasta piti kotona arjen syrjässä tiukasti kiinni. Erityisesti iloitsin siitä, että olin uskaltanut nauttia täysillä niistä hetkistä kun masussa oli kaikki hyvin. Nyt olisi surun aika, edessä pitkät hyvästit toiselle pikkuiselle. Puhelin hänelle, kipeimmät tunnot vyörytin paperille. Katselin mustavalkoista ultraäänikuvaa, jossa vauvojen päät ovat hellyttävästi vastakkain. Lohduton kysymys vaivaa mieltä toisinaan vieläkin. Miksi? Millainen sinusta olisi tullut?

Tuolloin en olisi uskonut, että pystyisin asiasta vielä joskus tällä tavalla kertomaan. Pienessä piirissä juttelin jos tuli sopivalta tuntuva hetki. Aika auttoi.

Kuukauden päästä alkoi ajatus että vauveli saisi rauhassa lähteä, olla äidin vatsassa kunnes sisko jatkaa matkaansa elämään, tuntua hyväksyttävältä, jopa kauniilta. Kuoleman läsnäolo oli elämää vahvempi aina synnytykseen asti. Elämä voitti ylivoimaisesti kun pieni tyttö kirkaisi päivänvalon nähdessään.