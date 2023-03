Keski-Pohjanmaan keskusta ei hätkähdä surkeita gallup-lukuja: "Gallupeissa hypätään aina voittaja-wagoniin. Kun on kolmen suuren tiukka kisa, kaikkien kannatus nousee."

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ylen tuore vaaligallup on saanut aikaan vipinää keskustan Keski-Pohjanmaan piirin toimistossa. Kun kannatus putoaa gallupissa alle kymmenen prosentin eli lukemaan 9,5%, herkimmät tarttuvat luuriin ja haluavat keskustella.

– Tunti sitten tuo gallup tuli ja onhan tässä sitten puhelin soinut, toteaa toiminnanjohtaja Janne Isopahkala.

Edellinen Ylen gallup antoi lukeman 10,1%, mikä sekin veti leukaa maata kohti. Nyt gallupien kuviolle löytyy toinenkin selitys: kolmen kärki on vaihdellut viime kuukausina tiuhaan. SDP, Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat tiukasti toistensa peesissä ja kirivät kohti maalia vuorotellen.

– Gallupeissakin hypätään mielellään voittaja-wagoniin. Ja kun on kolmen suuren tiukka kisa, kaikkien kannatus nousee.

Isopahkala tietää, että gallupit antavat suuntaa äänestyspäivän käyttäytymiseen, mutta silloin puhutaan valtakunnallisista luvuista. Keski-Pohjanmaalla uskotaan vakaasti, että täällä on toisin.

– Meillä on vahva käsitys, että täällä pystytään lyömään gallupit.

Mikä merkitys mahtaa olla sillä, että vaalipiiristä löytyy kolme ministeriä? Mika Lintilän lisäksi kauhavalainen Antti Kurvinen ja ähtäriläinen Mikko Savola ovat paistatelleet julkisuuden valokeilassa jatkuvasti. Lisäksi vaalipiiristä löytyy seinäjokinen kansanedustaja Pasi Kivisaari. Heikkojen gallupien valossa näyttää siltä, että joku joutuu luovuttamaan paikkansa?

– Tähän me emme usko. Toki sekä Etelä- että Keski-Pohjanmaan puolella tehdään kovaa vaalityötä. Mutta se on päin vastoin hyvä, että on ministereitä – heidän avullaan kerätään varmasti keskustalle hyvä äänipotti, uskoo Isopahkala.

Hänen arvionsa on, että Vaasan vaalipiirissä jopa ylitetään edustajien paikat.

­– Me olemme hakemassa Vaasan vaalipiirin ykköspaikkaa takaisin RKP:lta. Meillä oli erittäin vahva kannatus aluevaaleissa, Keski-Pohjanmaalla 38 prosentin luokkaa. Myös kuntavaaleissa pärjäsimme hyvin.

Menneiden vaalien lukemat eivät siis piiritoimistossa enteile läpi menevien edustajien laskua.

– Uskomme, että voimme saada läpi vähintään neljä, jopa viisi ehdokasta.

Se, miksi keskusta matelee gallupeissa, on Isopahkalan mukaan selvää.

– Kyllä tosi pitkä hallitusvastuu painaa. On jouduttu tekemään kriisiaikana semmoista politiikkaa, jota meidän vanhat kannattajat eivät ole katsoneet hyvällä. Esimerkiksi velanotto on tökkinyt perinteistä valtionhoitajapuoluetta, samoin se, että maatalouden eteen ei ole voitu tehdä niin paljon kuin olisi pitänyt.

Tällä hetkellä vaaleihin suhtaudutaan luottavaisesti.

– Ei tässä mitään pilvilinnoja rakenneta, nuo kolme suurinta ovat karussa. Mutta gallupit pystytään lyömään ja päästään ainakin lähelle viime vaalien tulosta.

Yksi toivonkipinä löytyy gallupien rivien välistä.

– Siellä on 30 prosenttia nukkuvia eli niitä, jotka eivät vielä ole päättäneet, huomauttaa Isopahkala.