"Lapsuuden hyvä peruskuntoni rapistui pariksi vuosikymmeneksi liikuntatuntien traumojen takia" – Lukijat avautuvat Keskipohjanmaan koululiikuntakyselyssä menneitten vuosikymmenten menosta

”Liikunta koulussa ei ole traumatisoinut ketään”, latasi Keplin toiminnanjohtaja ja hiihtoasiantuntija Kalle Lassila videoblogissa, joka julkaistiin Keskipohjanmaassa maanantaina.

Kalle Lassila haastoi miettimään suhtautumista koululiikuntaan, jotta ei keskityttäisi traumapuheeseen vaan edistettäisiin liikunnallista elämäntapaa ja sitä myötä hyvinvointia.

Otsikko provosoi somekansan kuitenkin avautumaan huonoista ja jopa traumatisoineista koululiikuntakokemuksistaan. Myös Keskipohjanmaan lukijat kertovat traumatisoivasta koululiikunnasta.

Lukijoiden kertomuksissa toistuvat kohtuuttomat vaatimukset, mittaaminen, fyysisten ominaisuuksien arvostelu, tuloerojen korostuminen, koulukiusaaminen, nöyryytykset, latistava ilmapiiri. Jäljet kantavat monilla aikuisuuteen asti.

Näin kirjoittaa 70-luvulla syntynyt nainen: Ei mitään tekniikkaopetusta esim. telinevoimisteluun, vaan suoraan vain epäonnistumaan koko luokan (sis. koulukiusaajat) eteen. Ikuinen koripallo, jota osa ryhmästä harrasti tosissaan ja loput yrittivät vain selvitä hengissä. Luokan suuri vitsi oli yrittää äänestää minut osallistumaan liikuntapäivän viestijuoksuun. Nyt yli 30-vuotiaana olen vuosien terapian jälkeen vihdoin uskaltanut varovasti käydä parilla ohjatun liikunnan tunnilla kunhan kukaan ei katso minua, mutta lapsuuden hyvä peruskuntoni rapistui pariksi vuosikymmeneksi liikuntatuntien traumojen takia.

90-luvulla syntynyt nainen kertoo traumatisoituneensa vanhojentanssitreeneistä niin ettei vielä näin kolmikymppisenäkään tunne voivansa tanssia kuin todella humalassa. ”Koska en osaa.”

Liikuntatunneista traumatisoituminen ei välttämättä johdu itse liikunnasta, arvioi 60-luvulla syntynyt nainen: Vaan liikuntaan liittyvistä sosiaalisista kuvioista, klassisina esimerkkeinä oppilaskapteenit, jotka saavat valita itse joukkueensa. Sen hännille jäämisen itsekin kokeneena en pidä sitä millään tavoin kasvattavana saati reiluna.

Sitten on ihan päinvastaisia kokemuksia: Koululiikunta oli paras aine koulussa! Aina odotti että milloin on liikkaa. On saanut kokeilla erilaisia lajeja! (90-luvulla syntynyt nainen)

Liikunta oli mieleinen kouluaine ja se toi kouluviikkoa sopivasti piristystä. (70-luvulla syntynyt nainen)

Koululiikunnan kautta löysin tien koko elämän jatkuneeseen urheiluharrastukseen, hyvä mieli, terve itsetunto ja perusterve mies. Mitäpä muuta voi sanoa. Hyvä koululiikunta! (60-luvulla syntynyt mies)

80-luvulla syntynyt mies turvautuu sarkasmiin: Tunneilta lintsaaminen toi yhteisöllisiä kokemuksia muiden kanssa.

Opettajan ammattitaidon merkitys korostuu lukijoitten kertomuksissa niin hyvässä kuin pahassa.

Lukion opettajani oli kannustava; olin lähes uimataidoton lukioon mennessäni, mutta hän oli niin rohkaiseva, että innostuin uimisesta, aloitin omatoimisen harjoittelun, suoritin uimamaisterin tutkinnon ”vanhoilla päivilläni” (lukiolaisena) ja uinti on säilynyt harrastuksenani läpi elämän. (60-luvulla syntynyt nainen)

Minulla oli aina pätevät liikunnan opettajat. Ei yhtään huonoja kokemuksia. (50-luvulla syntynyt nainen)

Seuraverkkareissa olleita kohdeltiin kuin kuninkaita ja sitten oli loput hipit ja punkkarit, joista ei ollut opettajan mielestä mihinkään. (80-luvulla syntynyt nainen)

Huonoa suorittajaa ei opastettu eikä rohkaistu, hän vain roikkui hännän huippuna ja piti häpeänsä omana tietonaan. (60-luvulla syntynyt nainen)

Siinä missä muut opettajat lyttäsivät osaamattomia, liikunnanopettajani olivat aina kannustavia, etenkin niillä hetkillä kuin epäonnistui tai koki olevansa huono. (80-luvulla syntynyt mies).

Lukijat toivoivat tunneille lisää valinnanvapautta, erilaisten lähtötasojen ja kiinnostuksen kohteiden huomioimista ja arvioinnista luopumista.

Arvostelu pois liikunnasta! Jokainen liikkuu niillä lahjoilla mitä on saanut. Eikä ketään saa pakottaa tekemään jotain liikettä väkisin. Opettaja voi kannustaa lapsia, mutta pakko pois! Eikä liikunnasta tarvitse antaa numeroa, kuten ei musiikistakaan. Niiden pitää olla vain mukava, kannustava lisä opiskelun lomassa! (50-luvulla syntynyt nainen)

Vertailut toisiin jätettäis kokonaan pois. Koululiikunta on nimenomaan liikuntaa eikä kilpaurheilua. (80-luvulla syntynyt nainen)

Varsin moni vastaajista toivoi lisää sekä liikuntatunteja että määrärahoja niin, että kaikille olisi käytössä laadukkaita välineitä riippumatta oppilaan perhetaustasta.

Koulusta puhuessaan ihmiset tapaavat palata omaan nuoruuteensa. Keskipohjanmaan kyselyyn ei vastannut yhtään vuoden 2000 jälkeen syntynyttä, joilla olisi ensi käden tietoa siitä, millaista koululiikunta nyt on. Annetaan viimeinen sana parille kommentoijalle, joilla on muuta kautta tuoretta näkemystä koululiikunnasta.

Liikunnan ja terveystiedon opettajana toimiva 80-luvulla syntynyt mies kirjoittaa: Esim. nopeus-, kestävyys- tai voimaominaisuudet eivät vaikuta numeroon, kapteenijakoja ei saa käyttää, kaikille pitää tulla hiki ja hyvä mieli, erilaisia pelejä, leikkejä ja lajikokeiluja on paljon ja ”kokemattomampikin” oppilas voi saada ysin, jos työskentelee hyvin, yrittää täysiä, auttaa ja kannustaa muita sekä noudattaa sääntöjä.

70-luvulla syntynyt nainen koki itse liikuntatunnit hirveinä, mutta... Omat lapset menevät aina mielellään liikuntatunneille. Siellä on paljon liikunnallisia leikkejä ym. eikä mitata ja kilpailla enää niin kuin omana kouluaikanani.

