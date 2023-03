Pääkirjoitus: Suomi voi jäädä ilman mitalia MM-hiihdoissa

Mitalit ovat vielä saavuttamatta, kun MM-kisojen maastohiihdot lähenevät loppuaan. Kaukana ovat ne ajat, jolloin yhdestä mitalista ei kannattanut tehdä uutista, koska kaikki suomalaiset sijoittuivat kymmenen parhaan joukkoon.

Naisten viestissä toivottiin mitalia ja se olikin lähellä toteutua. Yleensä Norjan voitto ei yllätä, mutta naisten viestissä se oli poikkeus.

Saksan sijoittuminen hopealle tekee vain hyvää Pohjoismaiden hallitsemassa lajissa.

Leudot ja lumettomat talvet ovat osoittautuneet myrkyksi hiihtourheilulle, ja monet menestyneet hiihtomaat ovat pudonneet kelkasta. Vuosituhannen alussa maastohiihdon ennustettiin eurooppalaistuvan, mutta näin ei käynyt.

Suomi ei ole mitalisuosikki miesten viestissä, mutta Niskasen sisarukset voivat vielä pelastaa kisat.

Kilpailu lajin sisällä on entisestään kaventunut, kun Venäjä on suljettu syystäkin kansainvälisten urheilukisojen ulkopuolelle. Venäjä on pystynyt vastaamaan Ruotsin ja Norjan hiihtäjien tasoon.

Suomalaisen mieshiihdon heikko menestys selittyy osittain sillä, että mieshiihdon soihdunkantaja Iivo Niskasen ei ole terävimmillään.

Kuluvan hiihtokauden alussa pisti silmään, että moni kärkihiihtäjä vältteli kansainvälisiä kisoja ja jäi kotiin hiomaan kuntoaan MM-kisoja varten. Kuitenkin juuri kisoihin osallistuminen on yleensä tuottanut voittajia.

Mitalikahvit saattavat jäädä kokonaan keittämättä näissä kisoissa. Jäljellä ovat miesten viesti ja pitkät matkat. Suomi ei ole mitalisuosikki miesten viestissä, mutta Niskasen sisarukset voivat vielä pelastaa kisat viikonlopun päätösmatkoilla.

Suomen kärkihiihtäjät ovat kuitenkin siirtymässä uransa ehtoopuolelle. Jo muutaman vuoden kuluttua Niskasen sisarukset ja Krista Pärmäkoski voivat osallistua veteraanikisoihin ikänsä puolesta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.