Roy Pietilän mielipidekirjoitus: Rangaistusten koventaminen ei poista rikollisuuden juurisyitä

Eduskuntavaalit

Nuorten hyvinvoinnin edistämisen parissa työskentelevänä ammattilaisena olen huolestuneena seurannut mediassa käytyä keskustelua nuorisorikollisuudesta. Se on monessa kohtaa ollut sensaatiohakuista, eikä se ole useinkaan ollut kehittävällä tavalla ratkaisukeskeistä.

On todettava, että pitkäaikaistutkimusten perusteella nuorten kokema väkivalta ja turvattomuuden tunne on vähentynyt ja yhä suurempi osuus nuoristamme voi paremmin nykyään. Ongelmat siis kasaantuvat entistä pienemmälle joukolle nuoria, jotka myös oireilevat vahvemmin.

Nuorten rikosten ehkäisy on yhteiskunnallinen haaste, johon on löydettävä uusia ja kestäviä ratkaisuja. Rangaistusten koventaminen ei populistien väitteistä huolimatta ole tehokas keino, sillä se ei poista rikosten juurisyitä eikä auta nuoria löytämään muita ratkaisuja elämässään. Sen sijaan on keskityttävä ennaltaehkäisevään työhön, jossa tarjotaan nuorille tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Mielenterveyspalveluiden tarjoaminen nuorille on erityisen tärkeää, sillä monilla rikoksia tekevillä nuorilla on henkisiä ongelmia. Perheiden tukeminen ja lastensuojelu ovat myös avainasemassa nuorten rikosten ehkäisemisessä.

Nuorisotyö ja oppilashuolto ovat tärkeitä ennaltaehkäiseviä keinoja, sillä ne auttavat nuoria löytämään hyviä harrastuksia ja sosiaalisia verkostoja, jotka auttavat heitä välttämään rikollista käyttäytymistä. Ennaltaehkäisy on rankempiin toimenpiteisiin verrattuna huomattavasti edullisempaa yhteiskunnalle.

Poliisin ennalta estävät toimet (esim. Ankkuritoiminta) ovat myös tärkeitä nuorten rikosten ehkäisemisessä. Poliisin tulee olla aktiivisesti läsnä nuorten arjessa ja tarjota heille tukea ja ohjausta. Tämä auttaa nuoria ymmärtämään, että rikosten tekeminen ei ole ainoa tapa ratkaista ongelmia.

Yhteenvetona totean, että ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa enemmän, jotta nuorten rikollisuutta voidaan vähentää merkittävästi. On tärkeää tarjota nuorille monipuolista tukea ja ohjausta, jotta heidän elämänsä suuntautuu positiivisempaan suuntaan. Rangaistusten koventaminen ei ole ratkaisu, vaan meidän on kehitettävä uusia ja parempia tapoja auttaa nuoria varhaisemmassa vaiheessa löytämään parempia ratkaisuja elämässään.

Roy Pietilä

kansanedustajaehdokas (vas.)

Kokkola