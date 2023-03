Christian Wiklundin mielipidekirjoitus: AKT:n uhkapeli syö Suomen luotettavuutta

Neljättäkymmentä vuotta olen kansainvälisillä markkinoilla myynyt suomalaista teollisuuspakkausjärjestelmää. Edustamani yrityksen tuotannosta noin 95 % menee vietiin ulkomaille, ja Saksa oli suurin yksittäinen kohdemaa. Tehtävässäni myyn järjestelmän ja palvelun lisäksi luottamusta – sekä minuun, työnantajaani, yhteistyökumppaneihimme että Oy Suomi Ab:hen!

AKT:n lakkoilu (taas) kovasti ihmetyttää minua. Onko niin, että tällainen ”temppuilu” on merkki kehittyneen maan osittaisesta epäonnistumisesta ja osoitus siitä, että joskus palkataan (anteeksi vaan) liian epäpäteviä ammattiyhdistysjohtajia?

Ymmärrän hyvin, että jonkun on ajettava työntekijöitten asioita ja etuja, mutta samalla harmittaa katsoa, miten lyhytnäköisesti joku tuijottaa omaan napaan jopa niin, että katkaistaan se oksa minkä päällä itse istuu!

Esimerkkinä voin kertoa eräästä unohtumattomasta kokemuksestani Saksassa. Sikäläinen teollisuusjätti tykästyi meidän järjestelmäämme ja ihastus johtikin haastavaan koekäyttöön, joka kaikkine testeineen ja neuvotteluineen kesti kolme vuotta ja maksoi meille myös ”maltaita”. Osapuolet pääsivät melkein (!) yhteisymmärrykseen ja tulevaisuus näytti enemmän kuin lupaavalta. Kalkkiviivalla eteemme nousi kuitenkin arvaamaton pulma:

”Hra W, koekäyttö on mielestämme mennyt erittäin hyvin. Sekä järjestelmänne että palvelunne kaikkinensa on huippuluokkaa! Nyt meitä suuresti harmittaa teille kertoa, ettemme kuitenkaan voi kanssanne sopimusta solmia. Riskinotto olisi meille liian suuri ja syy siihen on, meidän riskianalyysien mukaan, että kotimaanne Suomi on liian lakkoaltis eikä meillä olisi varaa jäädä toimituksianne odottamaan.”

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tekisi mieli ärräpäitä käyttää….

Todettakoon lopuksi, että, meille (liian) kalliilla järjestelyillä, päästiin sopimukseen. Asiakkaan naapuriin järjestettiin varastointi, jolla (meidän piikkiin) turvattiin asiakkaan puolen vuoden pakkaussaatavuus.

Voin todeta, että normikatteesta – johon nyt ei siis päästy – olisi kyllä löytynyt omalle henkilökunnalle mistä jakaa.

Nyt haluankin kysyä, miten kauan aikaa meillä on varaa pelata AKT:n tyyppistä uhkapeliä?

Christian Wiklund

Kokkola