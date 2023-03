Lukijan mielipidekirjoitus: Naisten ääntä päätöksentekoon – Vaasan vaalipiirin 16 kansanedustajasta 14 on miehiä ja vain 2 on naisia

Eduskuntavaalit

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on liittynyt käsitykseen Suomesta siitä lähtien, kun suomalaisnaiset saivat miesten kanssa yhtäläisen äänioikeuden ensimmäisenä Euroopassa.

Tasa-arvo on edistynyt paljon myös sen jälkeen. Naiset osallistuivat työmarkkinoille miehien tavoin ja syntyi tarve helpottaa naisten työssäkäyntiä ja perhe-elämän yhteensovittamista. Erityisesti naisten työssäkäynti on helpottunut pohjoismaisten hyvinvointipalveluiden kehittymisen myötä.

Tasa-arvon edistäminen on kuitenkin jatkuvaa työtä. Saavutettuja tuloksia on puolustettava, ja uusiin haasteisiin on tartuttava.

Uskomme, että myös miehet ovat tähän työhön sitoutuneita. On silti merkittävää, että naisten ääni kuuluu päätöksenteossa ja että naiset ovat päättämässä heitä koskevista asioista.

Vain nainen voi täysin samaistua tunteeseen siitä, kun synnytyssairaalaan on pitkä matka ja samaan aikaan keskustellaan synnytyspalveluiden turvaamisesta kaikissa maakunnissa. Usein nainen voi paremmin samaistua, kun keskustellaan riittävien päivähoitopalveluiden turvaamisesta naisten työssäkäynnin turvaamiseksi.

Ja vain nainen voi täysin samaistua siihen kun keskustellaan ensi- ja turvakotien toiminnan turvaamisesta ja niiden riittävästä resursoinnista. On lukemattomia asioita, joissa me tarvitsemme sekä naisten että miesten ääneen kuuluviin.

Onkin merkillepantavaa, että Vaasan vaalipiirin 16 kansanedustajasta 14 on miehiä ja vain 2 on naisia. Tämän epäsuhdan korjaaminen on äänestäjien käsissä. Naisten äänen tulisi kuulua kaikissa ryhmissä.

Kyse ei tarkemmin ottaen ole vain naisen äänestämisestä vaan myös naiskansanedustajien valituksi tulemisesta jokaiseen ryhmään. Sosiaalidemokraattisessa eduskuntaryhmässä on perinteisesti ollut Pohjanmaalta vahva naiskansanedustaja. Nyt siellä on Jutan ja Miapetran kokoinen aukko. Naiskansanedustaja on mahdollinen, jos keskitämme äänemme naisehdokkaalle, joka on saanut jo aiemmissa kunta- ja aluevaaleissa laajan luottamuksen kansalaisilta.

Me voimme yhdessä vaikuttaa siihen, että myös naisten ääni kuuluu miesten rinnalla. Näin saamme Suomeen laadukkaampia päätöksiä kohti hyvinvointiyhteiskuntaa, jonka kestävää taloutta kannattelee sekä naisten että miesten työssäkäynti, ja jonka antama turvallisuus jakautuu tasaisesti niin naisille kuin miehille.

Suvi Pajunpää

myymäläpäällikkö, tradenomi

Laura Korhonen

Kannuksen seudun työllisyyskoordinaattori, sosionomi

Ella Vahtiala

sairaanhoitaja, Tiina Isotaluksen vaalipäällikkö