Pääkirjoitus: Valkoisessa arkussa kotiin

Viimeisen rajan ylittäneitä. Pienissä valkoisissa arkuissa lepääviä. Kohta kotona.

Venäjällä Viipurin Pietari-Paavalin kirkossa siunattiin ja sieltä kotiutettiin viime vuoden lopulla kesän maastoetsinnöissä löytyneiden suomalaissotilaiden maallisia jäänteitä. Kotinsa puolesta kaatuneista 32 palasi kotimaahansa vuosikymmeniä katoamisensa jälkeen.

Edellinen kesä oli kolmas peräkkäinen, kun suomalaiset etsintäryhmät eivät päässeet itärajan taakse. Koronasulun jälkeen muuriksi on noussut Venäjän viime keväänä aloittama hyökkäyssota Ukrainassa. Sodan vaikutuksista huolimatta venäläiset etsintäryhmät jatkoivat kadonneiden selvitystyötä ja suomalaisvainajien paluu oli heidän ansiotaan. Viipurin evankelis-luterilainen seurakunta on myös tukenut vahvasti kotiuttamistyötä.

Venäjältä on löydetty 1990-luvulla alkaneiden etsintöjen tuloksena tähän mennessä kaikkiaan noin 1400 suomalaista sotavainajaa. Kymmeniä vuosia sodan päättymisen jälkeen löytyneitä sankarivainajia on haudattu kotipaikkakuntansa kirkkomaahan myös Keski-Pohjanmaalla.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys on tehnyt arvokasta työtä etsien taistelukentälle jääneitä. Kadonneen löytämisen jälkeen tavoitteena on ollut kotiuttaa kadonneeksi sodassa jäänyt, tunnistaa ja saattaa hänet kotimaan multiin. Mahdollisuuksien mukaan kaikki Suomeen tuotujen sotilaiden omaiset saavat yhteydenoton ja varmuuden aikoinaan kadonneen kohtalosta.

Etsintöjen jatkuminen on ensi kesän osalta ison kysymysmerkin takana. Taistelussa kadonneiden etsintä on turvattu Suomen ja Venäjän välisellä valtiosopimuksella, mutta epävarmuus on yhä vahvemmin tullut varjostamaan sotavainajien paluuta.

Suomea on Venäjällä mustamaalattu fasismin synkeillä väreillä. Suomalaiset ovat joutuneet entistä määrätietoisemman demonisoinnin kohteiksi. Historiaa on vääristelty räikeillä valheilla. Ennen kehutuista hyvistä naapureista on tehty natsismin stigmaa kantavia, kyräileviä ja menneitä alueitaan takaisin haikailevia sodanlietsojia.

Venäjän viranomaiset valvovat ja tekevät päätöksen sotavainajien etsintäsuunnitelmista. On hyvin mahdollista, että suomalaisten etsintöjä ei enää sallita Venäjän alueella. Päätös jatkosta tulee loppukeväästä. Samalla etsintätyötä tehneitä venäläisryhmiä on hajonnut ja osa heistä on muuttanut ulkomaille. Pelko, että heidät leimataan sotaa käyvässä maassa ulkovallan agenteiksi, on todellinen. Agentiksi tuomitun kohtalo on kolkko.

Itärajan tuolla puolen olevat suomalaiset sotilashautausmaat eivät myöskään enää saa olla rauhassa. Jo aikaisemmin on tapahtunut satunnaista ilkivaltaa, mutta nyt virallinen linja on koventunut Suomea kohtaan. Esimerkiksi Koiviston sankarihautausmaan muistomerkki purettiin Karjalan kannaksen Primorskissa.

Venäjä on myös halukas muuttamaan valtiosopimusta, johon kuuluvat myös sen alueella olevat suomalaiset sotilashautausmaat. Muutoksen myötä purku-uhan alle todennäköisesti joutuisi lisää muistoja.

Suomessa hoidetaan valtiosopimuksen mukaisesti neuvostosotilaiden hautapaikkoja ja muistomerkkejä. Vaikka laitonta valloitussotaa käyvä Venäjä haluaa muokata historiaa ja tuhota itselleen epämieluisia muistoja alueellaan, niin Suomessa on pidettävä kiinni sovitusta.

Pidetään täällä kiinni kunniasta, sitä ei saa koskaan haudata. Näin näytetään, että historia ei muutu hautamerkkejä repimällä ja ilkivaltaa tekemällä. Oli pahuuden tekijänä sitten yksi ihminen tai kokonainen valtio.

