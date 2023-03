Vaaratilanteeseen joutunut Seinäjoen lääkärihelikopteri lentää taas



Seinäjoen lääkärihelikopteritukikohta on ollut toiminnassa viime syksystä saakka.

Reilu viikko sitten vaurioitunut Seinäjoen lääkärihelikopteri on saatu korjattua. Lääkärihelikopteri on jälleen lentokelpoinen ja se on ollut päivystysvalmiudessa keskiviikosta lähtien.