Pääkirjoitus: Maataloudella ja ruuantuotannolla ei ole Suomessa tulevaisuutta, jos nuoret eivät pidä alaa houkuttelevana

Keski-Pohjanmaa on profiloitunut maatalousmaakunnaksi, vaikka maakuntakeskus Kokkola kasvattaa samaan aikaan profiiliaan myös nopeasti kasvavan uuden teknologian teollisuuskaupunkina. Ennusteiden mukaan työpaikkojen määrä Kokkolassa kasvaa viiden vuoden aikana jopa kahteentuhanteen. Kokkolan tarvitsee nyt kipeästi uusia työntekijöitä, mutta niin sitä tarvitsee myös keskipohjalainen maaseutu.

Maataloudella ja ruuantuotannolla ei ole Suomessa tulevaisuutta, jos nuoret eivät pidä alaa houkuttelevana ja usko, että alkutuotanto voisi tarjota heille toimeentulon. MTK Keski-Pohjanmaa, joka toimii historiallisen Keski-Pohjanmaan alueella tiedottaa, että maataloustukien hakijoista vain 14 prosenttia on alle 40-vuotiaita viljelijöitä. Alueen tuotanto kattaa 12 prosenttia maidon ja 11 prosenttia naudanlihan tuotannosta Suomessa.

Nuorten tuottajien määrän lasku on koko Suomen ongelma. Yhä harvempi nuori valitsee kotitilan työpaikakseen. Maaseudun "työvoimapula" on yhtä vakavasti otettava uhka maallemme kuin muidenkin alojen kasvava pula työntekijöistä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on surullinen muistutus siitä, että puheet omavaraistalouden tarpeellisuudesta eivät ole vain maajussien sanahelinää.

Pellervon taloustutkimus muistutti viime viikolla, että nuorten motivaatio ja mahdollisuudet hakeutua maatalousyrittäjiksi ovat kriittisen tärkeitä maataloutemme tulevaisuudelle ja huoltovarmuudelle. Lääkkeeksi PTT ehdottaa muun muassa markkinalähtöisyyden lisäämistä, omistajanvaihdosten sujuvoittamista ja tukijärjestelmän muutoksia.

Samassa tiedotteessa tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg painotti, että nuorilla ja tulevaisuuden yrittäjillä täytyy olla näkymä ja luottamus siihen, että maatalous tarjoaa perustan taloudellisesti kannattavalle liiketoiminnalle kestävällä tavalla. Tämä ei tarkoita yhä uusia maatalouden kriisitukipaketteja, vaan vakautta. Ruokaketjuun tarvitaan tasaisempi tulonjako.

Meidän olisi myös pohdittava sitä, miten voisimme nostaa alan hyvät puolet uhkakuvien rinnalle. Jos tätä kysytään maatalouden valinneilta nuorilta tuottajilta, he nostavat yleensä ensimmäiseksi yrittäjän vapauden. Seuraavaksi korostuu alan monipuolisuus, pitää olla vähä eläinlääkäriä ja mekaanikkoa. Lisäksi maatalousyrittäjä saa työskennellä luonnon ja eläinten sekä uusimman teknologian parissa. Mainio yhdistelmä tämäkin.

Nuoret tuottajat poikkeavat edeltävistä sukupolvista siinä mielessä, että he eivät enää sitoudu työhönsä yhtä intohimoisesti. Tavoitteet ovat samat kuin muilla työikäisillä; toiminta on pidettävä järkevän kokoisena ja työmäärä maltillisena. Vaikka tilakoot kasvavat, niin menestystä ei enää mitata eläinmäärällä. Elämässä on oltava muutakin kuin työ ja yritys. Myös maataloustuottaja tarvitsee ja arvostaa vapaa-aikaa hoitaakseen työnsä esimerkillisesti.

Ruokavirasto lupaa tiedotteessaan muutoksia ja pysyvyyttä maaseudun kehittämistuissa kuluvana vuonna. Painotus ympäristö- ja ilmastoystävällisiin toimenpiteisiin näkyy kaikissa tuissa. Uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen.

Meille kaikille olisi hyvä ottaa tuntumaa alkutuotantoon. Viimeisin surkuhupaisa esimerkki vieraantumisesta tulee Hämeenlinnasta, jossa paikallinen market mainosti lasikuituisella lypsylehmällä ruotsalaista kaurajuomaa. Ei mennyt ihan putkeen, ruotsalainen yritys kun tuli surullisenkuuluisaksi aggressiivisilla ja suorastaan ala-arvoisilla markkinointitempauksilla Suomessa.

Tiina Ruotsala

