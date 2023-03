Wilma Murtolle jälleen EM-kultaa – hallikultaa SE-tuloksella

Helsinki/Istanbul (STT)

Wilma Murto on voittanut Euroopan-hallimestaruuden naisten seiväshypyssä Istanbulissa. Hän ylitti ensimmäisellään 480, josta kukaan muu ei mennyt yli. Tulos on Suomen-ennätys hallissa.

Murto on ensimmäinen suomalainen nainen, joka on voittanut hallikoissa Euroopan-mestaruuden. Hän on myös ensimmäinen suomalainen yleisurheilija, jolla on EM-kultaa sekä hallista että ulkoradoilta.

Kun kullan kohtalo ratkesi, Murto nosti riman peräti 491:een, josta kaksi yritystä jäivät limboiksi.

Kovimman vastuksen antoi Tina Sutej, joka selvitti 475 toisellaan. Slovenialainen meni siinä vaiheessa hetkeksi johtoon, sillä Murto venyi 475:stä yli vasta kolmannellaan.

Murto ei ollut tammikuun jälkeen ylittänyt 470:tä, mutta pystyi kuitenkin jälleen tiukassa paikassa parhaimpaansa. Pronssia sai Tsekin Amalie Svabikova tuloksella 470.

Suomen edellinen EM-hallikulta oli vuodelta 2000. Sen pukkasi Timo Aaltonen miesten kuulantyönnössä.

Murto jatkaa kilpailua korkeudesta 491. Hänen ennätyksensä ulkoradoilta on 485.