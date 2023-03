Kokkolassa ympäristöterveydenhuollon hallinto, terveysvalvonta ja eläinlääkintähuollon valvonta ovat marraskuussa 2021 siirtyneet Vasarakuja 15:sta väistötiloihin. Ratkaisu oli jo alkujaan luokiteltu tilapäiseksi. Pari vuotta sitten tehdyllä päätöksellä ympäristöterveyslautakunta päätti aloittaa tarkoituksenmukaisten toimintatilojen etsimisen kahdelle eläinlääkärille.

Tällä hetkellä nykyinen Kokkolan eläinlääkärivastaanotto on edelleen osoitteessa Vasarakuja 15. Tilat ovat epäkäytännölliset ja alkujaan suunniteltu ainoastaan yhdelle eläinlääkärille.

Myös rekrytoinnin näkökulmasta on tarvetta tarjota tarkoituksenmukaiset työskentelytilat sekä vakituisille eläinlääkäreille että eläinlääkärin sijaisille.

Kokkolan kaupungin tilaryhmä on puolestaan arvioinut, ettei Vasarakuja 15:n tiloja kannata korjata. Nykyinen rakennus on tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja on tarve uudelle.

Vasarakujan tilat ovat arvion mukaan epäkäytännölliset ja liian pienet. Minna Mustonen

Ympäristöterveydenhuollon toiminnan tilatarpeeksi on arvioitu yhteensä noin 900-1000 neliötä, joista pieneläinvastaanoton osuus olisi hieman alle puolet. Noin vuosi sitten ympäristöterveyslautakunta päätti kilpailuttaa vuokrasopimuksen uusista tiloista. Määräaikaan mennessä jätettiin kaksi asianmukaista tarjousta.

Kaupunginhallitus käsittelee uusien tilavuokrien asiaa maanantain kokouksessa.