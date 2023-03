Pääkirjoitus: Vain totuus pelastaa alkoholista puhuttaessa – Mika Lintilän alkoholinkäyttö nousi keskusteluun

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on Iltalehden (3.3.) mukaan esiintynyt tällä vaalikaudella päihtyneenä eri tilanteissa ja Helsingin Sanomat (5.3.) perkasi tilanteet tarkemmin luottokorttikuitteja myöden. HS haastatteli juttua varten kymmeniä ihmisiä ja tämän lisäksi tietolähteinä ovat olleet myös toimittajat itse havainnoimassa vaikkapa Säätytalon portaalla.

Haastateltavien mielestä Lintilä on hoitanut työtehtävänsä, eivätkä he koe, että alkoholinkäyttö olisi suoraan siinä näkynyt.

Huhuja ministerin alkoholinkäytöstä on liikkunut aikaisemminkin ja myös Annika Saarikko on tiedustellut Lintilältä väitteiden todenperäisyyttä. Lintilä on kiistänyt huhut ja nyt tuoreimman kohdalla Lintilä on pitänyt alkoholinkäyttöään tavanomaisena.

Vaikka Lintilästä ei ole bilevideoita levinnyt, tiesi Iltalehti varsin tarkkaan kertoa kesällä Toholammilta kohti Porin SuomiAreenaa lähteneen ministeriauton liikkeistä sekä erityisavustajan alkonreissusta. On täytynyt kuulua sisäpiiriin, että kyseisen ajomatkan reittikin on tarkkaan tiedetty.

Keskustalaisten kilpailu Vaasan vaalipiirissä eduskuntapaikoista tulee olemaan kovaa. Vaarana on, että keskipohjalaiset menettävät keskustalaisen kansanedustajan, sillä edellisvaalien äänimäärää katsomalla näkee, että neljä läpi mennyttä keskustalaisedustajaa saivat lähes samat tuhatluvut ääniä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lintilä totesi Ilkka-Pohjalaiselle lauantaina 4.3., että ei usko paikallisten vinkanneen lehdille, vaan kyse olisi ulkopuolisesta kampittajasta.

Perussuomalaisten leiristä Jussi Halla-Aho pitää Iltalehden haastattelussa selvänä, että asiat vuodetaan julkisuuteen keskustan sisältä.

Oli tietolähde sitten puolueen sisäinen tai ulkoinen, on ajankohta kuukautta ennen vaaleja erityisen huono. Lisäksi Lintilän mainetta painaa muutaman viikon takainen meemikohu.

Viime elokuussa kohistiin pääministeri Sanna Marinin (sd.) bilevideoista, jotka levisivät julkisuuteen julkimoiden sometilien kautta.

Silloin pääministerin oma lähipiiri petti, ei ehkä poliittisella tarkoituksella, mutta kaunis pääministeri vetämässä Antti Tuiskua antoi kiusauksen somejakoihin. Marin myönsi videon, pyysi anteeksi ja lopulta otsikotkin loppuivat.

Nyt lamppilaisen ministerin alta viedään mattoa vain hiukan ennen eduskuntavaaleja. Oli tarjolla ollut sitten jallua tai ei, ajankohta epäilyille on vaalien alla huono.

Tästä ja muistakaan erheistä ei selviä muuten kuin totta puhumalla ja mikäli ylilyöntejä on tapahtunut, pyytämällä anteeksi ja myöntämällä virheet.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.