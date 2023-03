Oikaisu: Kristillisdemokraattien vaalihuoneisto joutui ilkivallan kohteeksi Kokkolassa

Keskipohjanmaan verkkolehdessä 5.3.2023 ja näköis- ja printtilehdessä 6.3.2023 julkaistussa jutussa Kristillisdemokraattien vaalihuoneisto joutui ilkivallan kohteeksi Kokkolassa – "Mietin vain, että mikä ääriliike on kyseessä", pohtii piirin puheenjohtaja kerrottiin virheellisesti, että Jani Andersson on Kokkolan kristillisdemokraattien puheenjohtaja. Anderssonin oikea titteli on kristillisdemokraattien Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja.