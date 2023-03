"Politiikka on tänä päivänä sitä, että jos kärkkäästi viet asioita eteenpäin, jossain vaiheessa joku puukottaa selkään." Keskustavaikuttajat puolustavat Lintilää ja ihmettelevät alkoholikohun ajoitusta.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Millä mielin Keski-Pohjanmaan keskustalaiset ovat seuranneet Mika Lintilän alkoholin käyttöön liittyvää uutisointia ja keskustelua? Onko nyt puhjennut kupla ollut odotettavissa? Mistä uutiset kumpuavat – omien vai toisten riveistä? Mikä on kohun vaikutus vaalien äänisaldoon keskustan ja erityisesti ministeri Lintilän osalta? Riittääkö Lintilälle tukea omien joukossa?

Näihin kysymyksiin haimme vastauksia neljältä alueen keskustavaikuttajalta. Mukana on pitkän linjan keskustapoliitikko Antti Hietaniemi Perhosta, nuoren polven keskustalainen Jarno Saukko Toholammlta, piirin puheenjohtaja Timo Pärkkä Halsualta ja keskustanaisten puheenjohtaja Riitta Rahkola Kokkolan Ullavalta.

PerholainenAntti Hietaniemi ihmettelee uutisoinnin pohjaa.

– Eihän tämä ajoitus ole sattumaa, että näin laajalla rintamalla on lähdetty penkomaan Mikan tekemisiä. Mikä tässä eniten hämmästyttää on se, että tätä yleistä keskustelua johtavat nimettömät lähteet.

Hietaniemi huomauttaa, että nimillä ovat esiintyneet vain Lintilän puolustajat.

– Esimerkiksi Matti Vanhanen, joka kutsui tätä ajojahdiksi ja Antti Herlin, joka kuului samaan elinkeinoelämän valtuuskuntaan Mikan Ruotsin vierailulla. Hän ei missään vaiheessa nähnyt Mikan käytöksessä mitään outoa.

Antti Hietaniemi on ollut alueen keskustapolitiikassa mukana vuosikymmenien ajan. Hän muistaa hyvin kaikki Lintilän eduskuntaehdokkuudet.

– Olen seurannut Mikan toimintaa alusta lähtien. Se että tällaisia väitteitä ruvetaan Mikan päälle asettamaan, on minulle aivan outoa. Jos pitäisi lähteä rääpimään ehdokkaiden tekemisiä, Mika tulisi varmasti siellä listan häntäpäässä vastaan, kuvailee Hietaniemi.

Hän uskoo politiikan kilpailutilanteen nostaneen Lintilän tikunnokkaan.

– Mika on menestynein ministeri tässä hallituksessa omien tehtäviensä osalta. Uskon, että ajojahdin kohteena on laajemminkin keskusta, johon on helppo iskeä nyt kun kannatus matelee ala-arvoisissa lukemissa.

Hän ei usko, että Mika Lintilän kaatajat tulevat keskustan riveistä – ainakaan samasta vaalipiiristä.

– Siihen en usko. Me tiedämme, että ääniä ei juurikaan vuoda maakuntien rajojen yli. Se on kuitenkin harmillista, että syöttöjä kohuun on annettu myös omasta puolueesta.

Hietaniemen ennuste on, että Lintilä ei tähän kohuun kaadu.

– Uskon, että tämä vain vahvistaa Mikan vaalitulosta Keski-Pohjanmaalla. Me tiedämme, millaiset miljardihankkeet Mika on pystynyt järjestämään tälle alueelle ja hän on vähiten nostanut omaa häntäänsä näitä hommia hoitaessaan.

Yli-Ullavassa asuva Riitta Rahkola huokaa pitkään puhelimen toisessa päässä.

– On tämä aivan käsittämätöntä! En puhu ajojahdista, mutta vaalit ovat kuukauden kuluttua. Oliko vaalikauden lopulla hallituksessa niin vaikeita asioita, että joku kokee nyt asiakseen iskeä keskustaministeriin, joka on hoitanut työnsä kunnolla?

Hänellä on pitkä kokemus politiikasta.

– Politiikka on tänä päivänä sitä, että jos kärkkäästi viet asioita eteenpäin, jossain vaiheessa joku puukottaa selkään.

Hän on ollut Lintilän kanssa tekemisissä vuosien varrella paljon, myös muutenkin kuin politiikan merkeissä.

– Nämä väitteet yllättivät totaalisesti, en ole koskaan Mikaa nähnyt tällaisissa tilanteissa alkoholin vaikutuksen alaisena. Ensimmäinen ajatus oli, että ei voi olla totta.

Hänen käsityksensä mukaan Lintilällä on vahva alueen keskustalaisten tuki, eikä ministerin alkoholinkäyttö ole koskaan ollut puheissa Keski-Pohjanmaalla.

– En usko, että nämä asiat lopulta vaarantavat Mikan läpimenoa. Lintilä on joutunut politiikassa hankalien kriisien hoitajaksi ja uskon, että hän selviää tästäkin.

Toholampilainen Jarno Saukko on nuoren polven keskustalainen, joka on kotikylässään tullut seuranneeksi oman kansanedustajan toimia tarkkaan.

– Täytyy sanoa, että olen surullisena seurannut viime aikaista uutisointia. Mika Lintilän ansiokas työ on jäänyt toissijaiseksi ja ikään kuin turha kohu jyllää tässä päällä.

Hänkin puhuu mielellään ajojahdista.

– Tulkitsen sillä tavalla, että koska media ei saanut whatsup-kohusta kaikkea irti, nyt kaivettiin lisää. Näyttää siltä, että alunperin tietoja on vuodettu puolueen sisältä, mutta ei ole mitään, millä voisi asioita toteen näyttää.

Hänen mielestään keskusta ei ole riitainen puolue, vaikka Jussi Halla-ahon kommenteista näin voisi päätellä.

– Halla-aho yrittää viedä tätä keskustelua hänelle ja puolueelle edulliseen suuntaan, keskustan sisäiseksi valtataisteluksi.

Saukko uskoo, että kohu näkyy vaaleissa jollakin tavalla.

– Olen kuitenkin tulkinnut, että ihmiset ovat armollisia ja näkevät asioiden taakse. Mika tunnetaan laajasti ja tiedetään hänen työnsä ja ansionsa ministerinä. Ainakin Keski-Pohjanmaan keskusta seisoo Mikan takana täysillä, sanoo Saukko.

Piirin puheenjohtaja vastaa puhelimeen hiihtolenkiltä – hiki on tullut selvästi muustakin kuin suksimisesta.

– Onhan se ihan selvää, että tällä ajankohdalla tällaisella uutisoinnilla on tarkoitus. Vaikutuspyrkimys vaaleissa on ihan selvä. Mikan kohdalle tuli nyt tämä myllytys, mutta minulla on se käsitys, että vaaleihin mennään äärimmäisen yhtenäisenä, sanoo Timo Pärkkä.

Hän ei pidä missään arvossa uutisointia, joka perustuu nimettömiin lähteisiin.

– Näyttää siltä, että joku ulkopuolelta yrittää nyt vaikuttaa. Ja vaikka Halla-aho retosteli keskustan sisäisellä kampituksella, minun on vaikea nähdä asiaa siten.

Myös hän katsoo, että vaalipiirissä ei juuri äänestetä oman maakunnan rajojen ulkopuolelle, joten maakuntien välinen taistelu tuskin on kyseessä.

– Toivon että äänestäjät näkevät, mikä on maakunnan etu ja toivon, että meidän alueelta useampikin ehdokas pääsee läpi. Uskon, että tämä vain nostaa taistelutahtoa, kunhan emme provosoidu itse, miettii Pärkkä.