Lääkäri Kalle Mäen mielipidekirjoitus: Oikeus elämään on ihmisoikeus – ei oikeus kuolemaan

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus esittää oikeuden elämään ensimmäisenä perusoikeutena (3. artikla) ja samoin Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS), joka on osa lainsäädäntöämme: ”Keneltäkään ei saa riistää hänen elämäänsä tahallisesti…” (2. artikla).

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on korkein oikeusaste tulkitsemaan Euroopan ihmisoikeussopimusta. Se on oikeuskäytännössään selvästi ilmaissut, että oikeus elämään on ylin kaikista perusoikeuksista ja perusta muille ihmisoikeuksille. Muita perusoikeuksia on tarkasteltava tästä näkökulmasta, myös itsemääräämisoikeutta.

EIT on ratkaisussaan (Pretty v. the United Kingdom) todennut, että EIS 2 artiklasta ei voi johtaa subjektiivista oikeutta kuolla toisen henkilön eikä julkisen viranomaisen avustamana. Ei siis ole olemassa ”oikeutta kuolemaan”.

Eutanasiaa ei ole missään maailmalla poistettu rikoslainsäädännöstä. On vain säädetty ehtoja, joiden täyttyessä teosta ei tuomita. Rikoslain alaista tekoa ei voi pitää kenenkään ”oikeutena”.

Suomen perustuslakiin on kirjattu julkisen vallan velvollisuus turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen, erityisesti hengen koskemattomuus. Sosiaalietiikan prof. Jaana Hallamaa on ihmisoikeuksiin viitaten kyseenalaistanut sellaisten sopimusten pätevyyden, jotka rikkovat keskeisintä ihmisoikeutta, kuten eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta tehdyt kirjalliset pyynnöt tekevät, vaikka ne olisivat henkilön itsensä tekemiä.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on tehnyt kannanoton eutanasiasta vuonna 2017. Siinä todetaan, että eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha ovat hyvin ongelmallisia eettisesti, ihmisoikeusnäkökulmasta, juridisesti sekä käytännön toteutukseltaan. Ei ole yksiselitteistä määrittelyä keskeisenä perusteena olevalle ”sietämättömälle kärsimykselle” ja epämääräiselle käsitteelle on ongelmallista rakentaa lainsäädäntöä.

EIT on vuonna 2022 todennut, että Belgian valtio on laiminlyönyt eutanasialainsäädäntönsä toteuttamisessa yksilön oikeuden elämään. YK:n ihmisoikeustarkkailijat ovat antaneet huomautuksia Kanadalle tämän eutanasialainsäädännön ongelmista. Nämä osoittavat, että eutanasialainsäädäntöä ei ole pystytty laatimaan tavalla, joka turvaisi perustavan ihmisoikeuden, oikeuden elämään.

Kaikkialla eutanasian tai lääkäriavusteisen itsemurhan sallineissa maissa on nähtävissä, että käytännöt laajenevat alun perin tarkoitetutuista ja ulottuvat koskemaan yhä haavoittuvampia ihmisryhmiä, kuten lapsia ja mielenterveysongelmaisia. Alankomaissa käytäntö on johtanut siihen, että neljännes eutanasioista jätetään ilmoittamatta, eikä niiden oikeellisuutta silloin koskaan voida arvioida. Potilasturvallisuudesta ei tällöin voi puhua eikä oikeusturvasta.

Suomeen ei tule laatia eutanasialainsäädäntöä.

Kalle Mäki

lääkäri

Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan jäsen