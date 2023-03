Janne Isopahkalan mielipidekirjoitus: Sote-maakunnille syytä antaa työrauha

Keskipohjanmaa-lehti julkaisi 27.2. STT:n jutun, jossa professori Heikki Hiilamon mielipiteenä kerrottiin, että hyvinvointialueita on liikaa. Hän lisäksi arvelee, että "hyvinvointialueiden yhdistäminen on tulevan hallituksen pöydällä kauden loppupuolella". Hän myös kertoo, että on "heikoiksi tiedettyjä alueita" ja muutaman vuoden päästä jo tiedetään, miten uusi aluejakoselvitys tulisi tehdä.

Hiilamo hämmentää nuotiota, johon bensaa on erityisesti koko sote-uudistuksen valmistelun ajan heittänyt kokoomus. Ja ei SDP:llekaan näyttäisi olevan vastenmielistä ajatella, että alueet olisivat jättimäisiä ja lähipalveluita tarjottaisiin vain harvoissa paikoissa keskitetysti. Tätä näkemystä ei keskusta jaa. Keskustan mallissa luodaan riittävän laadukkaat ja tarpeeseen perustuvat lähipalvelut, jotka tukevat ihmisten hyvinvointia ja pärjäämistä mahdollisimman pitkään, niin että lähimpään terveyskeskukseen ei ole tuntien ajomatkaa.

Tosiasiallisesti kyse ei ole niinkään alueiden määrästä vaan siitä, miten niiden rajat määritellään. On selvää, että tämän lehden levikkialueella on erityisesti Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläisiä alueita, jotka kuuluvat väärään hyvinvointialueeseen. Niiden paikka ja siellä asuvien luontainen – historiallisista ja maantieteellisistä syistä – asiointisuunta on Keski-Pohjanmaa. Tästä kertoo muun muassa se, että Kokkola on Suomen kolmanneksi suurin synnytyssairaala.

Esimerkiksi Kalajokilaakson asukkaiden näkökulmasta tällaiset Hiilamon esittämät kommentit ovat varmasti todellisuudesta vieraantuneita. Ei hyvinvointialueiden määrä ole ratkaisevaa vaan tarkoituksenmukaiset ja oikein mitoitetut alueet, joilla palvelut pystytään hoitamaan ihmisten kannalta parhaalla tavalla.

Janne Isopahkala

toiminnanjohtaja

Keskustan Keski-Pohjanmaan piiri