Pääkirjoitus: Nuoret pääsevät nyt ääniuurnille – Monessa oppilaitoksessa järjestetään nuorten vaalit

Kaikkiaan 228:ssa kunnassa järjestetään tänä vuonna nuorten vaalit. Äänestysaika on nyt alkanut ja päättyy perjantaina 17. maaliskuuta. Mukana on 917 järjestävää tahoa ja se on konkreettinen työkalu ja opetusväline alle 18-vuotiaiden demokratiakasvatukseen.

Äänestyspaikkoja on peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lisäksi nuorisotoiminnassa. Oppilaitokset viestivät itse omat tuloksensa, mutta valtakunnalliset tulokset julkistetaan vaalipiireittäin 21. maaliskuuta.

Vuoden 2021 kuntavaalien nuorisovaaleissa annettiin lähes 27 000 ääntä. Vaalitulos on mielenkiintoinen otos, mutta sen ei ole tarkoitus kertoa puolueiden kannatuksesta tai ehdokkaista. Sen sijaan nuorisovaalit on nuorille mahdollisuus tutustua tunnettujen ehdokkaiden kautta demokratiaan. Erityisesti kasvatuksellisena osuutena äänestämässä käyminen on juhlallinen hetki.

Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on tulevissa eduskuntavaaleissa 10,9 prosenttia ehdokkaista. Sen sijaan 18-29 -vuotiaita äänestäjiä on 13,9 prosenttia ehdokkaista. Edellisissä vaaleissa eduskuntaan meni läpi kahdeksan nuorimpien äänestysikäisten kanssa samanikäisiä edustajia. Se oli 4 prosenttia aloittaneista kansanedustajista.

Nuorten äänestysintoa ja vaikuttamismahdollisuuksia on kannustettava aidoilla keinoilla. Nuorten vaalit toimii tässä hyvin.