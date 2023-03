Eteläisen Suomen erämaaksi kutsuttu Salamajärven kansallispuisto on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Esimerkiksi reilu kymmenen vuotta sitten Salamajärvellä kävi 13 000 retkeilijää kun taas vuonna 2021 kävijämäärä oli jo 22 400.

Viime kesänä toteutettuun kävijätutkimukseen kerättiin lähes 300 vastausta. Noin viiden vuoden välein toteutettavassa kyselyssä saadaan syvempää tietoa kävijöiden käyttämistä palveluista, kotikunnista ja kehityskohteista. Yllättävää kyllä, kävijöistä 10 prosenttia on Jyväskylästä kun taas Kokkolasta Perhon erämaahan retkeilee viisi prosenttia. Suosituimpia olivat rengasreitit, lyhin kahden kilometrin Vasan kierros ja pisin 58 kilometrin mittainen Hirvaan kierros.

Kansallispuistona alueella on tietty takuu. Voi odottaa, että taukopaikat tupineen ja nuotiopaikkoineen on hoidettu, polut kunnossa ja tarjolla juomavesipisteitä. Salamajärvellä on viime vuosina rakennettu ja kunnostettu retkeilypaikkoja ilahduttavan paljon. Palvelujen parantuminen näkyy varmasti myös kävijämäärässä. Kävijätutkimuksesta selviää, että kymmenen vuotta sitten Salamajärvellä vierailija käytti keskimäärin 32 euroa rahaa, kun nyt rahaa käytettiin jo 44 euroa.

Yksi ongelma reiteillä on varsinkin kesäaikana ollut vesipisteiden määrä. Tälläkin hetkellä Sysilammen tuvan pihassa oleva rengaskaivo on pois käytöstä, sillä kyseisen kaivon vettä epäillään pilaantuneeksi. Pihapiiriin tehty uusi porakaivo taas odottaa vesinäytteiden valmistumista.

Kävijätutkimuksessa palautetta annettiin eniten huonokuntoisista pitkospuista. Pitkokset kestävätkin maastossa käytössä korkeintaan 15 vuotta ja nyrkkihinta kilometrille nousee kymmeniin tuhansiin euroihin. Muuta tapaa Salamajärvelle tyypillisten nevojen ylittämiseen ei oikein ole, joten kunnostustyöt kansallispuistossa eivät lopu koskaan.

