Merituulivoiman vastustajat turhautuivat poliitikkojenkin hiljaisuuteen: "En usko, että ihmiset oikein ymmärtävät, mitä on tapahtumassa"

Pietarsaaren, Luodon ja Uudenkaarlepyyn edustalle noin 30 kilometrin päähän avomerelle on suunnitteilla useita merituulivoimahankkeita. Havainnekuvan on laatinut pietarsaarelainen Laaja Arkkitehdit. Fäbodan rannalta otettuun kuvaan on lisätty voimalat sellaisina, kuin ne näkyisivät rannalta katsottaessa.

Laaja Arkkitehdit / Sirpa Luoma