Riitta Koivulan mielipidekirjoitus: Sote on Suomen sydän ja hyvinvointiyhteiskunnan mittari

Eduskuntavaalit

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan mittari ja ne koskettavat jokaista suomalaista. Palveluiden kysyntä, käyttö, tarve ja hintalappu ovat peili sille, miten ihmiset ja perheet Suomessa voivat. Palveluiden käyttö tuo näkyväksi kipeät kohdat, miten arki perheissä ja ikäihmisillä sujuu, miten kannamme vastuun itsestämme ja toisistamme. Ne ovat peili sille, miten olemme onnistuneet ennaltaehkäisyssä, ohjaamisessa ja tunnistamisessa. Ellemme pysty vastaamaan tarpeeseen, sairastavuus ja pahoinvointi lisääntyy.

Sotepalveluihin tiivistyy perhe, koulutus, työ, henkinen, psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen turvallisuus. Hyvinvoinnin ja hoidon palvelut ovat osa ihmisen perusturvallisuutta. Vaikkei niitä käyttäisikään, on tärkeä tietää, että ne ovat olemassa ja toimivat. Jokainen tarvitsee hoitoa jossakin elämänvaiheessa. Sote ei ole sivuseikka, sitä on vahvistettava. Hyvinvointialueille tarvitaan ohjausta. Tästä syystä eduskuntavaaleissa on syytä olla hereillä soteosaamisesta.

Lähivuosina haasteet tulevat enemmän todeksi kriisien tuoman henkisen kuormituksen, mielenterveysongelmien, riippuvuuksien, hyvinvointialueiden järjestäytymisen sekä ikäihmisten palveluiden ja hoidon suhteen. Hyvinvointialueisiin ladatut odotukset eivät tule täyttymään vielä hetkeen. Korjaustoimenpiteet ovat välttämättömiä. Haasteita hoitamaan tarvitaan rohkeaa, ihmisläheistä ammattitaitoa ja kenttäkokemusta. Pitää tuntea pintaa syvemmältä ja uskaltaa.

Riitta Koivula

kansaedustajaehdokas (kok.)

yrittäjä

perhepsykoterapeutti

Kauhajoki