Tänään 8. maaliskuuta vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Päivän historia on sosialistisessa naisliikkeessä ja Kööpenhaminan kansainvälisessä konferenssissa vuonna 1910.

Kokous ajoi erityisesti naisten äänioikeutta. Suomesta paikalla oli viisi naista: Ida Aalle-Teljo, Hilda Herrala, Aura Kiiskinen, Miina Sillanpää sekä halsualaissyntyinen kappalaisen tytär Hilja Pärssinen. Sillanpäästä tuli myöhemmin Suomen ensimmäinen naisministeri.

Jo seuraavana vuonna naistenpäivää vietettiin eri maissa. Suomessa naiset olivat saaneet äänestää jo vuodesta 1906 lähtien, mutta aina on ollut asioita joissa tasa-arvo ei toteudu.

Kehitystä on toki jatkuvasti tapahtunut. Jos ei ole tarkkana, tulee tasa-arvossa helposti taantuma. Yksi hyvinkin omakohtainen kokemus oli muutaman viikon takainen eduskuntavaalipaneeli Ylivieskasta, jossa toimin puheenjohtajana. Paneelin osallistujat olivat kaikki miehiä. Miehissä ei ole mitään vikaa, mutta on ehdottomasti niin, että eri sukupuolilla on erilaisia näkemyksiä ja siten rikkaampaa keskustelua.

Siinä missä Suomessa tasa-arvokeskustelussa ollaan paremmalla puolella, on kehitysmaissa kyse jopa elämästä ja kuolemasta. Edelleen maailmassa kuolee naisia vaarallisten aborttien seurauksina, väkivalta ja alisteiset suhteet ovat yleisimpiä naisille kuin miehille. On myös vaikea keksiä joissakin kulttuureissa pikkutytöille tehtävää ympärileikkausta brutaalimpaa toimenpidettä.

Tilastokeskus tutki parisuhdeväkivaltakokemuksia ja vuonna 2022 julkaistussa tutkimuksessa koko elämänsä aikana naisista 49 prosenttia kokee henkistä väkivaltaa ja 34 prosenttia fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa ja uhkailua. Myös miesten prosentit ovat kovat. 42 prosenttia miehistä kokee elämänsä aikana parisuhteessa henkistä väkivaltaa ja 18 prosenttia fyysistä. Kovat väkivaltaluvut maailman rakkaimman henkilön toimesta.

Suomessa naisten ansiotulot olivat viime vuonna 84,3 prosenttia miesten tuloista. Sukupuolten välisestä palkkatasa-arvosta voidaan puhua vasta sitten, kun päästään sataan prosenttiin.

Naistenpäivän viettämisen teemat muuttuvat ajan mukana. On silti hyvä nostaa esiin teemapäivän myötä epäkohtia, jotka vielä ovat pielessä. Lasikattoja viime vuosikymmeninä murtaneet naiset ovat viitoittaneet tietä esikuviksi.

Kukkien ostaminen naistenpäivänä ei vaadi teemapäivää, mutta toisaalta - kuka on joskus joutunut katumaan kukkien viemistä kotiin? Toinen hyvä vaihtoehto jokaiselle naiselle on ikioma akkuporakone.

Sanni Aho

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.