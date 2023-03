Terhi Päivärinnan mielipidekirjoitus: Työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista on edistettävä

Eduskuntavaalit

Osaavasta työvoimasta on kova pula niin yrityksissä kuin julkisella sektorillakin. Työvoimapula koskettaa koko Suomea. Työikäisen väestön määrä on vähenemässä. Työmarkkinoilta lähtevien määrä on suurempi kuin työmarkkinoille tulevien määrä. Tilanteen korjaaminen vaatii monenlaisia toimenpiteitä.

Oppivelvollisuuden laajentamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut se, että kaikki nuoret suorittavat toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon. Ikäluokkien pieneneminen on tosiasia ja sen vuoksi Suomella ei ole varaa jättää yhtäkään nuorta pelkän perusopetuksen varaan. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikkialla on riittävästi toisen asteen koulutusta.

Työelämä ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Osaamisen päivittäminen on yhä tärkeämpää kaikille. Työelämässä olevien osaamisen kehittämisellä voidaan taas ehkäistä työttömyyttä ja parantaa työn tuottavuutta.

Myös ammatin vaihtaminen on välttämätöntä yhä useammalle. Työn ja ammatin vaihtaminen onnistuu paremmin, jos on mahdollisuus osaamisen päivittämiseen tai lisäämiseen jatkuvan oppimisen kautta. Vastuu osaamisen päivittämisestä ja lisäämisestä on niin työntekijällä kuin työnantajalla.

Yksi keskeinen asia osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi on työperäisen maahanmuuton edistäminen. Nuorten ikäluokat pienenevät ja myös työikäinen väestö Suomessa vähenee, joten tarvitsemme uusia suomalaisia.

Ikääntynyt väestö tarvitsee yhä enemmän hoiva- ja terveyspalveluita, enemmän hoitajia. Jo nyt on pulaa hoitajista. Myös yksityiset yritykset tarvitsevat lisää osaajia.

Tulevalla hallituskaudella on edistettävä työperäistä maahanmuuttoa ja ennen kaikkea on edistettävä uusien suomalaisten kotoutumista. Jos perheet kokevat viihtyvänsä maassamme, voi Suomesta tulla uusi koti eikä vain työpaikka.

Terhi Päivärinta

kansanedustajaehdokas (sd.)

Pietarsaari