Pauliina Pasasen mielipidekirjoitus: Äänestämällä voit vaikuttaa – Jos et ole tyytyväinen maan asioiden hoitoon, vaitiolo ei ole vastaus

Eduskuntavaalit lähenevät. Lehdet ja some täyttyvät ehdokkaiden kirjoituksilla, lupauksilla, toiveilla ja haaveilla.

Vastuu on ehdokkaan lisäksi myös äänestäjällä. On tärkeää tutustua ehdokkaisiin: kysellä, ehdollistaa, haastaa, mutta ennen kaikkea tukea eduskuntaan pyrkiviä.

Edellisten eduskuntavaalien äänestysprosentti oli 72,1%. Luku on kohtuullinen, mutta kirittävää vielä on. Suuri ihmetyksen aihe on, miksi joka neljäs suomalainen ei äänestä.

Tyytymättömyys maan tilanteeseen ei parane äänestämättä jättämällä. Jos et ole tyytyväinen maan asioiden hoitoon, vaitiolo ei ole siihen vastaus. Äänestämällä sinulle sopivinta ehdokasta äänestät eduskuntaan ihmistä, joka vie ajatuksiasi eteenpäin päivän politiikassa. Muutos tehdään yhdessä.

Ennakkoäänestys alkaa 22.3. kestäen viikon ajan. Varsinainen vaalipäivä on 2.4. Me Pohjanmaan Kokoomusnaiset haastamme kaikki pohjalaiset äänestämällä vaikuttamaan omien maakuntiemme asioihin ja päätöksentekoon.

Pauliina Pasanen

puheenjohtaja

Pohjamaan Kokoomusnaiset