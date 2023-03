Shirin Namiqin mielipidekirjoitus: Pitäisikö dieselvero poistaa?

Eduskuntavaalit

Dieselin korkea hinta on todellinen uhka maaseudun julkisen liikenteen ja kuljetusalan harjoittajille sekä luonnollisesti maanviljelijöille. Autoilu maaseudulla on erilaista kuin kaupungissa. Meillä täällä maalla arkea ei yksinkertaisesti voi hoitaa ilman autoa, kun välimatkat ovat pitkiä ja julkinen liikenne on lähes olematon.

Dieselpolttoaineen hinta ja verotus vaikuttavat meihin autoilijoina, mutta välillinen vaikutus yrittäjille ja kuluttajille on vielä järeämpi. Suurin osa tavaraliikenteestä on dieselkäyttöisen ammattiautoilun varassa, mikä tarkoittaa sitä, että dieselpolttoaineen hinta näkyy kuluttajille kauppojen hyllyillä olevissa tuotteissa, ja meille ruuantuottajille tuotteiden kokonaishinnasta jää vielä pienempi siivu kuin aiemmin.

Monessa yhteydessä on väläytelty suoraan dieselveron alentamista, koska nykyisillä polttoaineen hinnoilla se ei enää palvele käyttötarkoitusta. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen.

Toisella kädellä dieseliä verotetaan, mutta toisaalta sitä myös tuetaan. Mikäli dieselvero poistettaisiin, tarkoittaisi se, että valtion verohelpotus samalla todennäköisesti haihtuisi, mikä nostaisi dieselpolttoaineen hintaa entisestään.

Diesel ei ole poistumassa maaseudun ja kuljetusyrittäjyyden arjesta ihan lähivuosina, ja seuraavan hallituksen on pureuduttava ongelmaan tosissaan. Voisiko ratkaisuna olla jonkinlainen lisäverohelpotus kuljetusalalle, autoilijoille ja ruuantuottajille, jolloin vaikutukset säteilisivät aidosti jokaisen suomalaisen kukkaroon?

Shirin Namiq

meijeriyrittäjä, insinööri, avustustyöntekijä

kansanedustajaehdokas (vihr.)

Kurikka