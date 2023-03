Outi Yli-Arvon kolumni: Oman arjen ammattijärjestäjä

Kalajokinen ammattijärjestäjä Marianne Ahonen antoi viime viikolla Keskipohjanmaan verkossa (2.3.) ja Viikonvaihde-liitteessä (4.3.) hyviä vinkkejä järjestyksen ylläpitämiseen kodissa. Kuten kaikki tietävät, se on ikuinen projekti. Kun raivaat jonkin paikan, se tuottaa hetkellisesti suurta iloa, mutta ei aikaakaan kun sama kohde huutaa taas karsimista.

Ahosen vinkkilistalla kehotettiin aloittamaan karsiminen sellaisista tavaroista, joista on helppo luopua, kuten reikäisistä sukista tai vanhentuneista meikeistä. Innostuin jutusta niin, että päätin aloittaa raivaustyön vessan kaapeista, sillä parhaat päivänsä nähneitä puteleita ja purnukoita riittää. Rasioiden ja meikkipussien pohjalta löytyi luvattoman paljon vääntyneitä pinnejä sekä hiuspompuloita, joiden jousto-ominaisuudet olivat kadonneet aikapäiviä sitten. Tarvitsevatko lapsetkaan läjäpäin pompuloita, jos hiukset laitetaan kiinni yhdellä?

Rikkinäisten sukkien osalta olen hieman toista koulukuntaa. Villasukkien alla kun ei haittaa, vaikka normisukissa pienet reiän olisikin. Tosin, jos olet lähdössä ihmisten ilmoille ja vedät jalkaasi rikkinäiset sukat, se ärsyttää. Ehkä voisikin jakaa sukat korissa rikkinäisiin ja ehjiin? Ekologiselta kannalta vaatteet kun olisi hyvä käyttää mahdollisimman loppuun.

Ihailen Ahosta siinä, että hänellä on vaatekaapissaan vain rajallinen määrä vaatteita. Itse en tähän kykene, vaikka olenkin pyrkinyt minimoimaan uusien vaatteiden hankkimisen. Lisäksi haluan, että jokaisella perheenjäsenellä on sen verran vaatekappaleita, etteivät esimerkiksi puhtaat sukat lopu etkä joudu pyörittämään puolityhjää pyykkikonetta niiden takia. Sitähän meitä on tänä energiakriisin aikana kehotettu välttämään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ahonen vinkkaa, että kun raivaat, keskity pysymään samassa tilassa. Tämä on heikkouteni. Kun alan järjestämään jotain kaappia, urakkani laajenee aina vaivihkaa mutta takuuvarmasti. Lähden viemään jonkin tavaran vaikkapa toiseen kaappiin, jonka huomaan kaipaavan yhtä lailla järjestämistä, ja kaaos onkin pian valmis.

Tähän auttaa Ahosen neuvo siitä, että lajittele tavarat saman tien säästettäviin, lahjoitettaviin ja kierrätykseen meneviin. Näin uhkaavasti syntyvä sekasorto on parempi hallita. Raivaa siis yksi kohta kerrallaan heti lajitellen, äläkä missään nimessä poistu paikalta ennen kuin homma on valmis.

Ai niin, tuliko vessasta raivausoperaation jälkeen hyvä? No, minä poistui paikalta kesken kaiken ja roskapussi lojuu yhä vessan lattialla. Mutta kunhan raivauskärpänen jälleen iskee, niin hyvä siitä varmasti tulee!