Pääkirjoitus: Vuodessa sähköautojen määrä tuplaantui – Nyt raskaampikin kalusto siirtyy vähitellen sähköön

Suomessa oli viime vuoden lopulla liikennekäytössä lähes 45 000 sähköllä kulkevaa henkilöautoa. Määrä lähes tuplaantui edellisvuodesta, sillä vuoden 2021 lopussa sähkökäyttöisiä henkilöautoja oli 23 000 kappaletta.

Keskipohjanmaan vaikutusalueella sähköautoja on Tilastokeskuksen mukaan 657 kappaletta viime vuoden lopussa. Kärjessä on luonnollisesti suurimpana alueena Kokkola, mistä sähkökäyttöisiä autoja löytyy 259 kappaletta. Ylivieskassa sähköautoja oli 87 ja Pietarsaaressa 74.

Vielä hetki sitten pienimmät Halsua ja Lestijärvi sinnittelivät ilman ainuttakaan sähköautoa. Nyt Halsuallakin on jo peräti kolme sähköautoa ja Lestijärvelläkin yksi, vaikka kunnassa ei ole latauskartan mukaan ainuttakaan latauspistettä.

Täysin sähkökäyttöisten autojen osuus koko Suomen ajoneuvokannasta on vielä kuitenkin vain 1,6 prosenttia. Määrä kasvaa jatkuvasti ja samaan aikaan laskee jopa nopeammin dieselillä kulkevien autojen määrä.

Liikenne on sähköistynyt ensin hitaasti ja nyt yhä kiihtyvällä tahdilla. Vielä muutama vuosi sitten mietittiin maakunnissa, että milloin mahtaa tulla käyttöä suurella tohinalla pystytetyille latauspisteille. Myös raskas kalusto on muuttumassa sähkökäyttöiseksi ja ensituntumaa tähän on otettu nyt Kokkolan suurteollisuusalueella.

Sanni Aho

