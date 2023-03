Vaasan vaalipiiristä kansaa edustaa 14 miestä ja vain kaksi naista – Tutkija Karina Jutilan mukaan tilannetta voi muuttaa vain naisehdokkaita lisäämällä: mutta noudatettiinko neuvoa näissä vaaleissa?



Tulevissa eduskuntavaaleissa Vaasan vaalipiirin ehdokkaista vain 37 prosenttia on naisia. Aliedustus on suurta, sillä esimerkiksi Oulun vaalipiirissä ehdokkaista naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon.