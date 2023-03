Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Kun kaikki on hyvin kohdallaan – Meillä tämä loppunee ennen pääsiäistä myymälöistä

Viiniarvio

Gevelli Saperavi Qvevri Reserve 2018, Georgia, 19,88 €

Arvioin aikaisemmin georgialaisen Saperavi punaviinin ja harmittelin kun se oli liian nuori ja sulkeutunut. Ilmeisesti joku on reagoinut mussutukseeni, koska nyt tarjolla on kypsynyt Saperavi, joka on vieläpä tehty perinteisesti saviruukuissa käyttämällä. Tuottaja Gevelli on myös merkinnyt etikettiin, että kyseessä on artesaaniviini, jota on tehty vain hyvin rajallinen määrä. Meillä tämä loppunee ennen pääsiäistä myymälöistä.

Punaviinin tuoksu on herkullinen ja täyteläinen. Tummat marjat ovat kypsiä ja kevyt mokkaisuus kohtaa lievän vaniljaisuuden. Nyt voi päätellä miltä Saperavi rypäleen pitäisi tuoksua, tässä on mainio esimerkki siitä.

Maku on samaa lajia, mutta parkkihapot yllättävän pehmeät. Kypsät marjat ovat tasapainossa, eivätkä karhunvattu tai tumma kirsikka nouse hallitsemaan makua. Suutuntuma on ennemmin keskitäyteläisen kehittynyt kuin raskaan täyteläinen, mutta se on silti leveä ja jälkimaku on pitkähkö. Kaivoin pakastimesta riistalihaa koska hyvä viini ansaitsee laadukasta ruokaa, joko riistaa tai muuta punaista lihaa. Mutta en sulje pois täyteläistä kasvisruokaakaan. Hinta on jo lähes kaksikymppiä, mutta sanoisin silti, että laatuun nähden Gevelli on edullinen. Tähän mennessä vuoden paras.