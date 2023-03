Antti Savelan kolumni: Nyt puhutaan säästöistä – siis nuorten ja nuorten aikuisten tulevasta toimeentulosta

Suomen demokratian h-hetki lähestyy. Huhtikuun toinen päivä on eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä. Ennakkoääniä voi antaa jo aiemmin.

Keskityn tylsään aiheeseen: miten pelastetaan kansakunta nimeltä Suomi. Myönnän, että kysymys ei ole kauhean trendikäs nykyajan poliittisessa keskustelussa, mutta uhraan silti tämän kolumnin valtion velanhoidon pohdiskeluun. Nimittäin jos velkaa ei saada kuriin, siitä joutuvat kärsimään ennen kaikkea nykyiset lapset, nuoret ja nuoret aikuiset, joilla pitäisi jäädä rahaa omaankin elämään eikä vain veroihin.

Maanantaina illalla television A-studiossa olivat väittelemässä SDP:n kansanedustaja Antti Rinne ja kokoomuksen kollega Kai Mykkänen. Molemmat voivat olla seuraavan hallituksen ministereitä eli heitä kannatti kuunnella. Rinne kertoi, että valtiovarainministeriön virkamiesten vaateen 9 miljardin säästöistä voisi toteuttaa ennemmin tai myöhemmin, kuitenkin noin 10-15 vuoden aikana. Mykkänen oli tiukempi. Hänen mukaansa leikkaustoimet tulee tehdä kahdessa vaalikaudessa eli 8 vuodessa.

Myönnän taipuvani Mykkäsen ajattelun suuntaan. Silti komppaan myös Rinnettä. SDP:n vaaliohjelmassa korostetaan taloudellisen kasvun merkitystä valtion velan lyhennystalkoissa. On totta, että mitä enemmän talous kasvaa, sitä vähemmän on tarvetta leikata menoja tai korottaa veroja. Valitettavasti vain Mykkänen on oikeassa siitä, että jossain määrin menojakin pitää rustata. Toivoisi kuitenkin, että leikkuri ei kohdistuisi minimitoimeentuloon tai välttämättömiin palveluihin. Kunnissa ja valtiolla kun on paljon sellaistakin hallinnollista byrokratiaa, josta voi luopua pitkäjänteisellä suunnitelmallisella työllä kenenkään kärsimättä.

Ex-kansanedustaja Juha Pylväs totesi Keskipohjanmaan haastattelussa kannattavansa leikkauksien kohdentamista suuriin menoluokkiin. Hänen mukaansa asumistuki on noussut jo kahteen miljardiin vuositasolla ja sitä voisi leikata. Hieman provosoivasti Pylväs ihmetteli opiskelijoiden asumista vuokra-yksiöissä hyvän asumistuen ansiosta. Ennen vanhaan opintoviikkoja tankattiin soluasunnoissa samalla liedellä soppaa lämmitellen.

Viime kuukausina politiikan moodi on heittänyt kuperkeikkaa. Korona-pandemian aikaan kilpailtiin siitä, kuka myöntää eniten korona-tukea. Nyt vaalien alla kisaillaan, mikä puolue leikkaa suurimman siivun. Olen edelleen sitä mieltä, että korona-velkaantuminen voitti poliittisena toimena 90-luvulta tutun valtavan konkurssiaallon, suurtyöttömyyden ja ihmisten hädän. Velan maksussakin soisi olla maltillinen. Säästää mutta maltilla niin, että esimerkiksi valtion omistusta yhtiöissä ei myydä ulkomaille eikä sosiaali- ja terveyspalveluja riisuta pikavoittojen toivossa.