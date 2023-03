Prestin talot tulevat myyntiin – onko edessä purku vai korjaus? "Nyt ollaan ihan ytimessä, tämä on keskeinen paikka Kokkolan keskustassa"

Kokkolassa on päivitelty jo ainakin viimeiset kymmenen vuotta Rantakadulla seisovan Prestin talon surkeaa kuntoa. Rakennuksen liiketilat ovat seisseet pääosin tyhjillään, eivätkä ne huonokuntoisina ole houkutelleet pitkäaikaisia vuokralaisia. Nyt suku on päättänyt myydä molemmat Prestin kiinteistöt: sekä Isokadun varrella olevan vuonna 1948 rakennetun puolitoistakerroksisen talon, että Rantakadun puolella olevan vuonna 1960 rakennetun kerrostalon. Kauppaan kuuluu myös rakennusten välissä oleva tontti.

– Tämä on aivan keskeinen paikka Kokkolan keskustassa. Luulen, että kysyntää kokonaisuudelle on – kokonaisuus myydään tarjouskaupalla, kertoo Kiinteistömaailmassa asiaa hoitava Antti Porko.

Kyseessä on siis Isokadun ja Rantakadun väliin jäävä kaistale, joka rajautuu Naakkapuistoon (nyk. Chydenius-puistoon) ja Pitkänsillankatuun. Isokadun kiinteistössä on pääosin liiketiloja, muun muassa Prestin kultasepänliike, Levykauppa 331/2 ja vietnamilainen ravintola NGON. Puurakenteisessa, rapatussa rakennuksessa on noin 570 neliötä.

– Siinä on myös kellari ja yläkerrassa varastotiloja eli se on tällä hetkellä puolitoista-kaksikerroksinen. Kaavassa se on varattu kolmekerroksiselle rakennukselle. Uskon että vanhaa julkisivua kunnioittaen sitä voidaan myös korottaa, arvioi Porko.

Rantakadun kerrostalo on keikkunut kestopuheenaiheena, kun otetaan esille Kokkolan kuihtuva keskusta. Tällä erää rakennuksessa on 22 asuntoa ja 12 liiketilaa, joista suuri osa on ollut viime vuosina tyhjillään. Nyt katutasosta löytyy Mika Lintilän vaalitoimisto – viime aikoina katutaso on ollut pääosin kirpputori- tai pop up-käytössä.

– Rantakadun kerrostalo on nelikerroksinen, siinä on liiketiloja sekä pihan puolella että Rantakadun puolella ja myös autotalli, kertoo Porko.

Kerrostalossa on kaikkiaan 1800 neliötä. Rakennuksessa oli pitkään Rantakadun puolela apteekki ja pihan puolella kahvila- ja ravintolatoimintaa. Rakennuksen rajoittuminen puistoon teki siitä aikanaan suositun liiketilan.

– Se on niin keskeisellä paikalla, että mahdollisuuksia on vaikka mihin. Edessä on kuitenkin joko mittava remontti ja sitä ennen remonttikustannusten arviointi. Kannattavuuslaskelma osoittaa, onko edullisempaa tai järkevämpää purkaa vanha ja rakentaa uutta tilalle – uskon että valtaosa rakentajista kallistuu sille kannalle, veikkaa Porko.

Jos kaikki nykyinen rakennusoikeus käytetään, paikalle voi nousta 3500 neliön edestä asuntoja ja liiketiloja.

– Oma näkemykseni on, että kyse on Kokkolan keskustan parhaasta kerrostalopaikasta. Uskon, että kiinnostusta kokonaisuuden hankkimiseen löytyy myös maakunnan ulkopuolelta, veikkaa Porko.

Voi hyvinkin kuvitella, että ydinkeskustan hanke innostaa rakentajia ja sijoittajia. Suurteollisuusalue tuo tulevina vuosina runsaasti uusia työpaikkoja ja asuntojen tarve kasvaa myös keskustassa. Kaavassa rakennukset sijaitsevat asuinkerrostalotonteilla, joten ainakaan yhtäkkiä esimerkiksi hotellin rakentaminen ei paikalle onnistune. Toisaalta kaava on vanha ja tulee arvatenkin uuteen tarkasteluun.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen suhtautuu myyntiuutiseen myönteisesti.

– Vuosien varrella sen ympärillä on spekuloitu paljonkin kaupunkikuvallisia asioita. Hyvä, jos jotakin tapahtuu, muotoilee Laitinen.

Rakennuksista hän ei heti osaa sanoa paljonkaan.

– Kaupunkikuva on siltä osin mietittävä. Asemakaavassa rakennuksia ei varsinaisesti ole suojeltu, mutta kaava on hirveän vanha. Voisin kuvitella, että uusi ostaja haluaa tarkastella asemakaavaa, jolloin täytyy myös rakennusten suojeluarvoa miettiä, sanoo Laitinen.

Hänenkin käsityksensä on, että Rantakadun kiinteistön kunto ei ole hyvä.

– Hirveän huonokuntoiselta se vaikuttaa. Varmaankaan isompia remppoja ei ole tehty.

Hän ei heti ota kantaa siihen, saako kerrostalon purkaa vai tuleeko se säilyttää.

– Se jää harkittavaksi. Kun asia etenee, se tulee meille ajankohtaiseksi. Onhan Rantakadun kiinteistöllä ikonista merkitystä kaupunkikuvassa, luonnehtii Laitinen.

Mitä tarkoittaa ikoninen merkitys? Ainakin eri asiaa kuin suora suojelumääräys. Onko kyseessä sama asia kuin Anttilan kiinteistöllä?

– Kyllä, samaan tapaan ikonista merkitystä. Se tarkoittaa sitä, että siitä monet kokkolalaiset tunnistavat, että se on nimenomaan Kokkolaa.

Laitinenkin pitää paikkaa ehdottoman tärkeänä.

– Toivotaan että tulee aktiivinen osstaja, joka haluaa kehittää tuota paikkaa. Siinä ollaan todellakin ihan ytimessä, keskeisellä paikalla kaupunkia.