Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Sparksin veljesten uusin renessanssi

★ ★ ★ ★

The Sparks Brothers. Ohjaus Edgar Wright, 2021 Netflix

Vuonna 2020 Maelin veljesten Sparks-yhtye julkaisi viimeisimmän, loistavan albuminsa A Steady Drip. Seuraava vuosi toi Sparksin Annette-musikaalille kaksi palkintoa Cannesista ja yhden Césarin. Silloin nähtiin myös tähtiohjaaja Edgar Wrightin dokumentti The Sparks Brothers.

Viikko sitten putkahti uusi single The Girl Is Crying in Her Latte. Musavideon tähtenä tanssii itse Cate Blanchett. 1968 aloittaneet Maelit, 77 ja 74 v., ovat yhä huipulla.

Dokumentti on hieno ja henkilökohtainen Sparks-fanin läpileikkaus veljesparin urasta.