Työelämäprofessori Kaarlo Simojoki sanoo Keskipohjanmaan haastattelussa (KP 8.3.2023), että meillä on arviolta 560 000 alkoholin riskikäyttäjää, ja heistä kaksi kolmasosaa on työelämässä. Aikuisväestöstä vähän yli 80 prosenttia käyttää alkoholia. Laskelmien mukaan alkoholin aiheuttamat tuottavuuden menetykset työelämässä nousevat puolesta miljardista miljardiin euroon. Haittojen hintalappu on huomattavasti suurempi.

Nyt puhtaan pelkästään alkoholista. Oman lukunsa muodostuvat lääkkeiden väärinkäyttö sekä kasvava huumausaineongelma. Menneellä viikolla jauhettiin loputtomiin sitä, oliko ministeri humalassa työpaikalla ja oliko alkoholi ministerin mielestä hänelle ongelma. Valitettavasti tärkeä keskustelu alkoholin haitoista työelämässä jäi suomalaisille tyypillisen alkoholihäpeän ja stigman jalkoihin ja pahimmillaan voi jopa estää asiallista keskustelua kasvavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta.

Alkoholiriippuvaisuus on sairaus ja pahimmillaan se johtaa elämänhallinnan menetyksen myötä potkuihin. Alkoholin väärinkäyttö on yksi yleisimmistä työnantajan käyttämistä syistä irtisanoa työsopimus. Tämä on kuitenkin vasta lopullinen pääty pitkään jatkuneessa riippuvuudessa, joka olisi mahdollista parantaa ajoissa, jos alkoholikeskustelu keskittyisi yksilön sijaan terveyteen.

Viinan ja potkujen sijaan meidän tulisi puhua alkoholin haitoista ihmisten terveydelle. Me olemme oppineet, että liiallinen rasvan ja sokerin käyttö nostaa ylipainoa ja kasvattaa terveyshaittoja. Me tiedämme, että oikeanlaisesti koottu ruokalautanen ja säännöllinen ruokarytmi sekä liikunta auttavat pitämään painoa kurissa ja torjumaan esimeriksi kakkostyypin diabetesta tai verenpainetautia. Tupakoinnin riskit ovat jo ihan peruskauraa. Me tiedämme, että alkoholi aiheuttaa terveyshaittoja riskikäyttäjillä. Esimerkiksi yli 65-vuotiailla 7 annosta viikossa eli päivittäinen alkoholiannos ylittää riskirajan. Miksi me emme puhu keinoista, joilla voisimme kannustaa väestöä vähentämään alkoholin käyttöä?

Riippuvaisen vastuulla on haluta hakea apua, mutta yhteiskunnan vastuulla on tehdä se helpoksi. Kukaan ei vain eräänä päivänä päätä ryhtyä alkoholistiksi. Suomalaista keskustelua leimaa häpeän ja syyllistämisen lisäksi pelko. Työntekijä, joka kokee käyttävänsä liikaa alkoholia harvoin uskaltaa nostaa asiaa esille, koska pelkona on työpaikan menetys. Tällaisista mielikuvista olisi päästävä eroon, ja tässä niin työnantajan kuin työterveyden rooli korostuu.

Keskipohjanmaa uutisoi vuoden alussa (KP 4.1.2023) kokkolalaisesta putkialan yrityksestä, jonka toimitusjohtaja haastoi kaikki firman seitsemän työntekijää kunnonkohotuskampanjaan ja laihdutuskuurille, joka kestää juhannukseen saakka. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta kaikki halusivat mukaan. Prosentuaalisesti eniten laihtuneelle on luvassa 1 000 euron palkinto, toiseksi sijoittuneelle 750 euron ja kolmannelle 500 euron bonus suoraan käteen. Terveellisempiä elämäntapoja haetaan yhdessä. Artikkelia luetettiin paljon ja haaste sai positiivista huomiota.

Olisipa hienoa, jos löytyisi työnantaja ja työyhteisö, joka voisi kertoa vastaavaa tarinaa terveyskampanjasta, jossa pyritään vähentämään myös alkoholin käyttöä. Suomalaiset ovat pyrkineet normalisoimaan alkoholisuhdetta vertaamalla sitä elintarvikkeeseen, joka pitäisi saada ruokakauppoihin tai tuomalla alkoholia joka tilanteeseen. Usein vedotaan keskieurooppalaiseen käytäntöön.

Kaarlo Simojoki kertoo esimerkin Italiasta, jossa pieni punaviinilasillinen kuuluu usein lounaalle. Jos joku ottaa lounaalla toisen tai kolmannen lasillisen, siihen suhtaudutaan huolestuneesti. Miksi Suomessa on niin vaikea puhua kohtuukäytöstä?

Tiina Ruotsala

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.