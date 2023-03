Leena Kurikan mielipidekirjoitus: Huoli Suomesta ja suomalaisista – Ideologisten hullutusten ei pidä antaa viedä maata vararikkoon

Eduskuntavaalit

Luottamusta perusarvoihin kuten kotiin, perheeseen, uskontoon ja isänmaahan koetetaan murentaa. Vanhemmat eivät saa olla isiä ja äitejä, lapset eivät saa olla tyttöjä ja poikia. Vähemmistöjen ehdoilla kaikki halutaan muuttaa monimuotoiseksi. Sananvapaus ja oikeus kristillisyyteen ovat uhattuna. Mielensäpahoittajat huutavat heti ja valtaosa kansasta seuraa ihmeissään sivusta ja miettii missä mennään.

Soteen siirryttiin, säästöjä ei näy. Elämisen, asumisen ja liikkumisen kustannukset ovat nousseet huimasti. Eläkeläisten ja pienituloisten lisäksi keskituloisetkin alkavat olla pulassa.

Hallitus ottaa velkaa huoletta eikä ajattele, kuinka paljon pelkkien korkojen maksu vie meiltä kerättyjä verorahoja.

Muutoksen aika on nyt. Suomalaisten puolia eivät pidä muut kuin suomalaiset itse.

On aika suitsia velanottoa. Yli varojen eläminen on lopetettava. On tehtävä rakenteellisia ratkaisuja, tiivistettävä koulutusta, saatava kaikki terveet työkykyiset töihin rakentamaan maan hyvinvointia.

Valtion tulee hoitaa omat tehtävänsä. Sen ei tarvitse kertoa, mitä meidän pitäisi syödä. Huoltovarmuuteen ja omaan ruoantuotantoon tulee satsata.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ideologisten hullutusten ei pidä antaa viedä maata vararikkoon. Suomen ei tarvitse olla EU:n mallioppilas eikä ilmastoneutraali ensimmäisenä.

Mennään mieluummin muun porukan mukana tai muiden perässä.

Globaalit yhtiöt ostavat Suomea pala palalta ja haluavat päästä hallinnoimaan Suomen maaperää ja ilmaa. Ulkomaiset tuulivoimatoimijat koettavat saada Suomen täyteen tuulivoimaloita, joiden tuottama sähkö tulevaisuudessa siirretään Eurooppaan tai sillä tehdään vetyä, joka laivataan ulkomaille. Hyödyt ulos, haitat meille.

Nyt ulkomaiset tahot ovat kiinnostuneet Suomen metsistä. EU:kin koettaa kaikin tavoin päästä säätelemään Suomen metsäpolitiikkaa. Säilytetään päätösvalta omissa käsissä.

Suomalaisten on aika herätä ja lähteä mukaan pelastamaan Suomi.

Leena Kurikka

kansanedustajaehdokas (ps.)

Seinäjoki